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Bancomatele pierd teren în Franța. Numărul lor a scăzut cu aproape 1800 anul trecut

Numărul de bancomate din Franța a scăzut cu aproape 1800 anul trecut. Totuși, acest lucru nu împiedică accesul francezilor la numerar.
Bancomatele pierd teren în Franța. Numărul lor a scăzut cu aproape 1800 anul trecut
Ioana Târziu
23 iul. 2026, 20:02, Știri externe
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Franța a pierdut aproape 1.800 de bancomate anul trecut, potrivit Comitetului Național pentru Metode de Plată (CNMP) citat de AFP.

Banca Franței a publicat aceste concluzii joi, însă scăderea numărului de bancomate nu împiedică accesul francezilor la bani cash.

„Băncile continuă să își ajusteze rețelele de bancomate” pentru „a controla costul gestionării numerarului. Procedând astfel, contribuie la viabilitatea lor pe termen lung”, a subliniat CNMP în raportul său anual pe această temă.

Bancnotele, utilizate mai rar

Scăderea numărului de bancomate reflectă, de asemenea, utilizarea mai puțin frecventă a bancnotelor pentru plățile zilnice, potrivit sursei.

Numărul de bancomate era de 40.804 la 31 decembrie anul trecut, comparativ cu 42.573 în 2024.

Astfel,  băncile elimină aproape cinci bancomate pe zi de câțiva ani.

Studiul realizat de Banca Franței adaugă „puncte private de distribuție a numerarului” pe lista bancomatelor. Acestea înregistrează o creștere de 5,5% față de anul precedent.

Un total de 30.057 de afaceri (magazine de cartier, brutării, tutungerii etc.) oferă clienților băncilor partenere numerar în schimbul aceleiași sume plătite cu cardul. Acest serviciu este destul de diferit de un bancomat tradițional. Este accesibil doar clienților unei singure bănci și numai în timpul programului de lucru al comerciantului, mai arată sursa.

„Suntem încă la un nivel excelent” al accesibilității numerarului, a declarat Alexandre Stervinou, director de studii și monitorizare a plăților la Banca Franței.

„Nu există nici o problemă cu accesul la numerar”

„Nu există nicio problemă cu accesul la numerar în Franța, deoarece practic întreaga populație franceză are acces la numerar la mai puțin de 15 minute de casa sa”, a subliniat Daniel Baal, președintele Federației Bancare Franceze.

Suma totală retrasă de la bancomate anul trecut în Franța a fost de aproape 100 de miliarde de euro. Peste 1,6 trilioane de euro sunt în circulație la nivel mondial, de patru ori mai mult decât la lansarea monedei euro în 2002, potrivit aceleiași surse.

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