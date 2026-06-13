„Războiul IA a început deja”: Franța este alarmată de decizia SUA împotriva Anthropic

Sâmbătă, ordinul luat de Washington de a suspenda accesul la modelele de inteligență artificială pentru „toți cetățenii străini” a stârnit reacții în politica franceză, potrivit AFP.

Mai multe personalități importante din cursa prezidențială franceză au avertizat asupra unui „război al inteligenței artificiale”. De asemenea, au tras și un semnal de alarmă asupra necesității independenței față de Statele Unite.

Gigantul american al inteligenței artificiale Anthropic a fost obligat, vineri, de guvernul său să întrerupă accesul la cele mai puternice modele ale sale.

Riscul la adresa securității naționale, motivul întreruperii accesului

Washingtonul a invocat un risc la adresa securității naționale.

Astfel, a ordonat, în temeiul măsurilor de control al exporturilor, ca accesul la aceste modele să fie întrerupt pentru „oricărui cetățean străin,din interiorul sau din afara Statelor Unite”. Accesul la aceste modele să fie întrerupt inclusiv pentru „angajații străini” ai Anthropic, conform comunicatului companiei citat de sursa inițială.

Declarațiile politicienilor francezi

„Această decizie bruscă ne amintește că inteligența artificială este deja o chestiune majoră de suveranitate națională ”, a declarat Jordan Bardella, liderul partidului Adunarea Națională. El a repetat opinia altor oficiali, conform căreia „Franța trebuie să își accelereze sprijinul pentru startup-ul promițător Mistral AI și pentru întregul ecosistem de inteligență artificială”.

„Din 2016, LFI (Partidul Franța Nesupusă) a clasificat tehnologia digitală drept noua frontieră a umanității. Partidul refuză să permită Franței să devină o colonie digitală a SUA”, a argumentat Jean-Luc Mélenchon, liderul LFI.

Decizia de vineri „dovedește nevoia urgentă de independență și suveranitate”, chiar dacă este și o „reglare de conturi politice” ale guvernului american cu Anthropic, „un susținător al inteligenței artificiale etice”, a adăugat liderul LFI, potrivit sursei.

Anthropic a intentat un proces

La începutul lunii martie, Pentagonul a reziliat contractele cu Anthropic. Acesta a desemnat compania drept un „risc pentru lanțul de aprovizionare”. Compania, ale cărei modele erau singurele acreditate cu statut de top secret, a intentat un proces. Ea a susținut că a fost penalizată pentru că a refuzat să permită utilizarea inteligenței artificiale pentru supravegherea în masă sau pentru arme autonome.

„Războiul inteligenței artificiale a început deja ”, a declarat Gabriel Attal, liderul partidului Renaissance, ridicând spectrul „subjugării complete a Franței”.

„Nu ne putem baza pe alții pentru că asta ne face vulnerabili, așa cum demonstrează decizia Statelor Unite. Anthropic este Strâmtoarea lor Ormuz”, a adăugat el.

Washingtonul „a decis să supună dezvoltarea IA logicii sale de putere”, a transmis Édouard Philippe, fostul premier al Franței. El a menționat că „nu controlăm nici modelele, nici calculul” IA,. Aceasta este o infrastructură „la fel de esențială ca electricitatea sau internetul”. Îndemnând Europa să se „trezească”, primarul orașului Le Havre a cerut prioritizarea „piețelor tehnologice europene”. Primarul a cerut și simplificarea „standardelor care beneficiază marile companii tehnologice americane”, mai arată sursa.

O națiune „care poate fi deconectată peste noapte”

Ministrul de Interne Bruno Retailleau a pledat pentru o „trezire ” franceză și europeană. Potrivit acestuia, decizia demonstrează că „o națiune care depinde de alții pentru tehnologia sa este o națiune care poate fi deconectată peste noapte”. Solicitând ca IA să fie considerată „parte a suveranității noastre”, la fel ca energia nucleară, el a pledat pentru redirecționarea achizițiilor publice către soluții suverane. De asemenea, el a pledat și pentru „reînarmarea puterii noastre tehnologice”, potrivit aceleiași surse.