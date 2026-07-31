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Un avion F-35 s-a prăbușit lângă baza „Top Gun” în California. Pilotul s-a catapultat

Corpul Pușcașilor Marini ai armatei SUA a declarat că pilotul unui avion de vânătoare stealth F-35B a supraviețuit după ce s-a catapultat din aparatul de zbor înainte de prăbușire, în California.
Un avion F-35 s-a prăbușit lângă baza „Top Gun” în California. Pilotul s-a catapultat
Hepta/Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
31 iul. 2026, 23:38, Știri externe
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Avionul F 35 s-a prăbușit vineri lângă baza aeriană Miramar din San Diego. Un comunicat al pușcașilor marini a numit evenimentul „accident de clasa A”. Un singur avion de vânătoare F-35B costă aproximativ 109 milioane de dolari, potrivit AP.

„Pilotul s-a catapultat și a fost transportat la o unitate medicală locală în stare stabilă pentru evaluare și tratarea rănilor care nu îi pun viața în pericol”, a declarat Corpul Pușcașilor Marini într-un comunicat.

Candace Hadley, purtătoare de cuvânt a departamentului de pompieri din San Diego, a declarat că pompierii au fost la fața locului pentru a interveni în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în apropierea locului accidentului.

F-35B este una dintre numeroasele versiuni ale avionului de vânătoare stealth avansat, utilizat de Corpul Pușcașilor Marini, Marină și Forțele Aeriene. Versiunea „B” are un motor conceput pentru decolări scurte și capabil de aterizări verticale.

Baza Aeriană Miramar, cunoscută din filmul „Top Gun”

Baza Aeriană Miramar a Corpului Pușcașilor Marini a găzduit școala de pregătire a piloților de vânătoare a Marinei, descrisă în filmul original „Top Gun”, și era cunoscută sub numele de „Fightertown USA” în perioada sa de glorie. Școala a fost mutată la Baza Aeriană Navală Fallon din Nevada în 1996, după ce baza a fost transferată Corpului Pușcașilor Marini.

 

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