Un avion militar s-a prăbușit în Taiwan: piloții au murit

Un avion militar s-a prăbușit, marți, în timpul unei misiuni de antrenament la baza aeriană Gangshan din sudul Taiwanului. Piloții au murit.
Laura Buciu
02 iun. 2026, 12:17
Doi piloți ai Forțelor Aeriene Taiwaneze au murit marți, după ce un avion de antrenament s-a prăbușit în timpul unei misiuni de antrenament la Baza Aeriană Gangshan din sudul Taiwanului, potrivit unui comunicat oficial, citat de Anadolu.

Aeronava T-34 efectua un zbor simulat de antrenament cu defect de motor când s-a prăbușit în apropierea capătului nordic al pistei, a declarat liderul taiwanez William Lai Ching-te în comunicatul postat pe Facebook.

Autoritățile au declarat că a fost înființată o forță specială de intervenție pentru a investiga cauza accidentului.

„Am cerut Departamentului Apărării să înființeze o echipă operativă pentru a afla cauza prăbușirii cât mai curând posibil, pentru a face lumină asupra incidentului și pentru a preveni evenimente similare. În numele țării, aș dori să exprim sincere condoleanțe familiilor celor doi piloți. Departamentul Apărării va face tot posibilul pentru a ajuta familiile în continuare, oferind celor doi eroi respectul pe care îl merită și mulțumește ambilor piloți pentru sacrificiul și dedicarea față de țară”, a scris Lai pe Facebook.

