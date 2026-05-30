Infotrafic. Cum se circulă pe principalele șosele din România la începutul weekendului

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că „circulația rutieră se desfășoară dirijat, pe un sens, pe DN 67 Drobeta-Turnu Severin – Târgu-Jiu, în zona localității Meriș, județul Mehedinți”.

Asta din cauza unui accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autoturism. În microbuz se aflau șoferul și patru pasageri.

Coliziunea s-a soldat cu rănirea unui pasager care primește îngrijiri medicale.

Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația „se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.”