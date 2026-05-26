Prima pagină » Știri externe » Grav accident la o fabrică de celuloză și hârtie din Washington

Grav accident la o fabrică de celuloză și hârtie din Washington

Implozia unui rezervor de substanțe chimice la o fabrică de celuloză și hârtie din sud-vestul statului Washington, marți, a rănit cel puțin 10 persoane, în timp ce un număr nedivulgat de alte persoane au fost ucise sau sunt încă dispărute, au declarat autoritățile.
Laurentiu Marinov
27 mai 2026, 00:57, Știri externe
Într-o declarație comună, Nippon Dynawave Packaging Co. și agențiile locale de primă intervenție au confirmat că au existat decese, potrivit AP.

Șeful pompierilor și salvatorilor din Cowlitz, Scott Goldstein, a declarat ulterior, într-o conferință de presă, că nu este clar câți muncitori au fost uciși. Întrebat câți sunt încă dispăruți, el a răspuns: „Avem informații în acest sens, dar nu le vom publica”.

Printre cei răniți s-a numărat și un pompier care a intervenit. Autoritățile au declarat că unele victime au suferit arsuri sau leziuni prin inhalare, iar gravitatea rănilor a variat de la minore la critice. Nu a existat nicio amenințare imediată pentru public, au spus acestea.

Declarația, emisă la mai mult de patru ore după implozia tancului, menționa că echipajele continuau operațiunile de recuperare și că nu vor fi dezvăluite informații de identificare a victimelor până la notificarea rudelor.

Marți, câteva persoane au așteptat la intrarea pentru vizitatori a companiei, căutând informații despre cei dragi care au lucrat la unitate.

Fabrica Nippon Dynawave Packaging Co. este o fabrică de celuloză și hârtie și o fabrică de ambalat lichide situate de-a lungul râului Columbia, în Longview, un oraș cu aproximativ 38.000 de locuitori, care a avut o relație cu industria hârtiei și a cherestelei încă de la fondarea sa de către un magnat al lemnului din Kansas City, în anii 1920.

Fabrica, care are aproximativ 1.000 de angajați, produce materiale pentru șervețele, hârtie tipografică, pahare, farfurii, cutii de carton și alte bunuri. Este situată într-o zonă industrială comună cu alte întreprinderi producătoare de cherestea, hârtie și produse chimice și rămâne centrală pentru comunitate.

