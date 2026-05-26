Administrația Trump vrea acorduri de confidențialitate pentru angajații federali pentru a opri scurgerile de informații din presă

Administrația Trump dorește ca toți angajații federali actuali și viitori să semneze acorduri de confidențialitate, ca parte a unei campanii împotriva scurgerilor de informații către mass-media.
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
27 mai 2026, 01:26, Știri externe
O propunere de notificare din partea administrației Trump, anunțată marți pe site-ul Biroului de Management al Personalului, urmează să fie publicată oficial în Registrul Federal miercuri, solicitând comentarii cu privire la un proiect de acord de confidențialitate care va fi utilizat de agențiile federale „atât pentru angajații noi, cât și pentru cei existenți”, potrivit AP.

„Formularul este destinat să documenteze recunoașterea de către angajații federali a obligațiilor legale actuale de a proteja informațiile nepublice, confidențiale sau protejate de drepturi de proprietate, create sau obținute în cadrul atribuțiilor lor oficiale, păstrând în același timp în mod expres dreptul de a face dezvăluiri autorizate de lege”, se arată în notificare.

Descoperirea scurgerilor de informații, prioritate pentru mai multe agenții sub conducerea lui Trump

Notificarea propusă solicită comentarii cu privire la mai multe întrebări, inclusiv dacă acordul de confidențialitate ar trebui să acopere doar informațiile neclasificate și ce acțiuni adecvate, dacă este cazul, ar trebui să ia în considerare agențiile pentru angajații noi sau actuali care aleg să nu semneze acordul.

Descoperirea scurgerilor de informații pe care administrația le consideră dăunătoare mesajelor sale a fost o prioritate pentru mai multe agenții de când președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă. Ca parte a acestei represiuni, FBI a confiscat în ianuarie dispozitivele electronice ale unui reporter de la Washington Post, o mișcare care a alarmat organizațiile media și susținătorii libertății presei.

