Prima pagină » Știri externe » Administrația Trump propune să admită mai mulți refugiați sud-africani albi

Administrația Trump propune să admită mai mulți refugiați sud-africani albi

Administrația Trump propune creșterea plafonului de admitere a refugiaților pentru anul fiscal 2026 la 17.500 pentru sud-africanii albi, conform unei hotărâri de urgență trimise Congresului și obținută de CNN.
Administrația Trump propune să admită mai mulți refugiați sud-africani albi
Sursă foto: X
Laurentiu Marinov
19 mai 2026, 07:42, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Anul trecut, administrația a restricționat numărul de refugiați cărora li se permite să intre anual în țară la 7.500, concentrându-se pe sud-africanii albi, reducând drastic plafonul de 125.000 din anul precedent și excluzând unele dintre cele mai vulnerabile populații din lume, relatează CNN.

Președintele Donald Trump a justificat decizia administrației de a reloca afrikanerii în SUA invocând afirmațiile conform cărora „are loc un genocid” în Africa de Sud, spunând că „fermierii albi sunt uciși brutal, iar pământurile lor sunt confiscate”.

Autoritățile sud-africane au negat vehement astfel de afirmații. CNN a investigat acuzațiile de „genocid” al albilor în Africa de Sud și nu a găsit nicio dovadă care să le susțină.

Hotărârea de urgență a citat remarcile președintelui sud-african și un incident de anul trecut, când guvernul sud-african a interogat personal american aflat în misiune în țară.

„Această ostilitate crescândă sporește riscurile pentru afrikanerii din Africa de Sud, care sunt deja supuși unei discriminări rasiale de amploare, susținute de guvern”, se arată în raport. „Din aceste motive, un plafon revizuit de 17.500 este justificat de preocupări umanitare grave și în interesul național, așa cum este detaliat în EO 14204 și va promova interesele de politică externă ale SUA descrise în ordinul respectiv.”

Conform legislației americane, administrația trebuie să se consulte cu Congresul cu privire la plafonul anual al refugiaților.

 

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia