Administrația Trump propune să admită mai mulți refugiați sud-africani albi

Anul trecut, administrația a restricționat numărul de refugiați cărora li se permite să intre anual în țară la 7.500, concentrându-se pe sud-africanii albi, reducând drastic plafonul de 125.000 din anul precedent și excluzând unele dintre cele mai vulnerabile populații din lume, relatează CNN.

Președintele Donald Trump a justificat decizia administrației de a reloca afrikanerii în SUA invocând afirmațiile conform cărora „are loc un genocid” în Africa de Sud, spunând că „fermierii albi sunt uciși brutal, iar pământurile lor sunt confiscate”.

Autoritățile sud-africane au negat vehement astfel de afirmații. CNN a investigat acuzațiile de „genocid” al albilor în Africa de Sud și nu a găsit nicio dovadă care să le susțină.

Hotărârea de urgență a citat remarcile președintelui sud-african și un incident de anul trecut, când guvernul sud-african a interogat personal american aflat în misiune în țară.

„Această ostilitate crescândă sporește riscurile pentru afrikanerii din Africa de Sud, care sunt deja supuși unei discriminări rasiale de amploare, susținute de guvern”, se arată în raport. „Din aceste motive, un plafon revizuit de 17.500 este justificat de preocupări umanitare grave și în interesul național, așa cum este detaliat în EO 14204 și va promova interesele de politică externă ale SUA descrise în ordinul respectiv.”

Conform legislației americane, administrația trebuie să se consulte cu Congresul cu privire la plafonul anual al refugiaților.