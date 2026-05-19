Pirateria somaleză este în creștere din cauza războiul din Iran. Navele sunt obligate să facă ocolișuri riscante

Conflictul intensificat din Orientul Mijlociu a blocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru aproximativ 20% din petrolul, gazele naturale și materiile prime esențiale din lume. Pentru a evita acest lucru, transportatorii sunt nevoiți să ocolească extremitatea sudică a Africii, prelungind timpii de călătorie cu săptămâni și împingând traficul maritim direct în bazinul volatil somalez, potrivit CNN.

Această redirecționare costă aproximativ 1 milion de dolari în cheltuieli suplimentare per navă, din cauza creșterii costurilor cu combustibilul, asigurarea și operarea. Dar a permis și revenirea piraților, care amenință să spulbere ani de calm relativ de-a lungul coastei somaleze.

Profitând de creșterea traficului, rețelele piratate au executat un val de deturnări consecutive în ultimele săptămâni, semnalând o renaștere majoră.

Conform unui aviz din 12 mai al Oficiului pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO), pirații somalezi rețin în prezent cel puțin trei nave: două petroliere și un transportator de mărfuri generale/ciment. UKMTO, care avertizează firmele de transport maritim cu privire la riscurile de securitate maritimă, a confirmat că navele au fost capturate între 21 aprilie și 2 mai, inclusiv o navă deturnată în largul coastei Yemenului și deviată către Somalia.

Companiile au plătit răscumpărări piraților

Somalia are o graniță maritimă comună cu Yemenul. Prin urmare, agenția a avertizat că „nivelul de amenințare reprezentat de piraterie rămâne sever” de-a lungul coastei și bazinului Somaliei – ape care au câștigat faimă la nivel mondial ca principal focar de deturnări maritime la sfârșitul anilor 2000.

De la începutul anilor 1990, Somalia nu a avut un guvern central funcțional, ceea ce a permis pirateriei să prospere. Criza s-a intensificat atunci când companiile de transport maritim au început să plătească răscumpărări care au crescut de la mii de dolari la plăți de milioane de dolari.