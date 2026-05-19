Pirateria somaleză este în creștere din cauza războiul din Iran. Navele sunt obligate să facă ocolișuri riscante

Pirații somalezi profită de războiul din Iran, deoarece navele comerciale, ocolind rutele de conflict prin lungi ocolișuri în jurul Africii, navighează în zona lor de atac.
nave in Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Laurențiu Marinov
19 mai 2026, 08:19, Știri externe
Conflictul intensificat din Orientul Mijlociu a blocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru aproximativ 20% din petrolul, gazele naturale și materiile prime esențiale din lume. Pentru a evita acest lucru, transportatorii sunt nevoiți să ocolească extremitatea sudică a Africii, prelungind timpii de călătorie cu săptămâni și împingând traficul maritim direct în bazinul volatil somalez, potrivit CNN.

Această redirecționare costă aproximativ 1 milion de dolari în cheltuieli suplimentare per navă, din cauza creșterii costurilor cu combustibilul, asigurarea și operarea. Dar a permis și revenirea piraților, care amenință să spulbere ani de calm relativ de-a lungul coastei somaleze.

Profitând de creșterea traficului, rețelele piratate au executat un val de deturnări consecutive în ultimele săptămâni, semnalând o renaștere majoră.

Conform unui aviz din 12 mai al Oficiului pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO), pirații somalezi rețin în prezent cel puțin trei nave: două petroliere și un transportator de mărfuri generale/ciment. UKMTO, care avertizează firmele de transport maritim cu privire la riscurile de securitate maritimă, a confirmat că navele au fost capturate între 21 aprilie și 2 mai, inclusiv o navă deturnată în largul coastei Yemenului și deviată către Somalia.

Companiile au plătit răscumpărări piraților

Somalia are o graniță maritimă comună cu Yemenul. Prin urmare, agenția a avertizat că „nivelul de amenințare reprezentat de piraterie rămâne sever” de-a lungul coastei și bazinului Somaliei – ape care au câștigat faimă la nivel mondial ca principal focar de deturnări maritime la sfârșitul anilor 2000.

De la începutul anilor 1990, Somalia nu a avut un guvern central funcțional, ceea ce a permis pirateriei să prospere. Criza s-a intensificat atunci când companiile de transport maritim au început să plătească răscumpărări care au crescut de la mii de dolari la plăți de milioane de dolari.

