Prima pagină » Știri externe » Fostul comandant al armatei americane în Europa, despre decizia SUA de a suspenda desfășurarea rotativă a trupelor în Polonia: Și eu sunt uimit

Fostul comandant al armatei americane în Europa, despre decizia SUA de a suspenda desfășurarea rotativă a trupelor în Polonia: Și eu sunt uimit

Fostul comandant al armatei SUA în Europa, generalul-locotenent Ben Hodges, s-a declarat uimit de decizia Departamentului american al Apărării de a suspenda desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia. „A fost o surpriză pentru aproape toată lumea de aici din cadrul Comandamentului European al SUA și al Armatei SUA în Europa”, a spus acesta.
Fostul comandant al armatei americane în Europa, despre decizia SUA de a suspenda desfășurarea rotativă a trupelor în Polonia: Și eu sunt uimit
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
19 mai 2026, 08:43, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Generalul-locotenent Ben Hodges, fostul comandant al armatei SUA în Europa, s-a declarat uimit după ce Departamentul Apărării a decis suspendarea desfășurării planificate a unei brigăzi blindate în Polonia.

Acesta a afirmat, într-un interviu pentru TVP World, că mișcarea Departamentului Apărării a fost făcută fără o comunicare clară a strategiei mai largi și a surprins atât Polonia și aliații NATO, dar și Congresul.

„Și eu sunt uimit. Sincer, a fost o surpriză pentru aproape toată lumea de aici din cadrul Comandamentului European al SUA și al Armatei SUA în Europa. Poate că face parte dintr-un proces mai amplu de redimensionare, dar modul în care s-a procedat în ultimul moment, de fapt, după ce mutarea începuse deja, fără o consultare adecvată cu aliații, fără nicio explicație a strategiei… (…) Este regretabil”, a spus Hodges pentru TVP World.

Pregătirile pentru desfășurarea brigăzii în Polonia începuseră cu luni înainte

El a punctat faptul că spre deosebire de anunțul privind retragerea trupelor din Germania, suspendarea desfășurării unei echipe de luptă a brigăzii blindate în Polonia nu părea a fi o „pedeapsă” împotriva Varșoviei, ci „fie o comunicare deficitară, fie o decizie strategică cu adevărat proastă”.

Ben Hodges a mai subliniat că pregătirile pentru desfășurarea acestor trupe în Polonia au început cu luni înainte, întrucât o parte din echipament începuse să fie deja transportată.

„Acum 7 luni, această mutare a brigăzii era deja în curs. Unii dintre soldați se aflau deja în Europa. O parte din echipament începuse deja să fie transportată, iar apoi au anulat totul în ultimul moment. (…) Modul în care a fost anunțat acum pare cu adevărat haotic”, a explicat Hodges.

El a mai adăugat că anunțul a fost nefavorabil nu numai pentru soldații vizați și familiile lor, ci și pentru Comandamentul European al SUA și Armata SUA din Europa.

„Plănuiau de un an să aibă o brigadă blindată ca parte a forței de descurajare. Adică o brigadă blindată înseamnă o capacitate foarte mare. Așa că, dacă acea brigadă a fost anulată, atunci trebuie cumva să umple golul cu altceva”, a spus el pentru TVP World.

Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia

Săptămâna trecută, The Wall Street Journal (WSJ) relata că Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia. Concret, este vorba despre detaşarea Brigăzii a 2-a blindate din cadrul Diviziei 1 cavalerie, respectiv peste 4.000 de soldați.

O parte din echipamente şi personal se aflau deja în drum spre Polonia, iar decizia i-a luat prin surprindere pe unii oficiali militari americani, mai notează sursa citată.

Decizia de a opri desfășurarea unității blindate a fost comunicată în timpul unei întâlniri între Comandamentul European al SUA și personalul Armatei SUA din Europa și Africa, potrivit unui oficial al Departamentului Apărării citat de WSJ.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
Libertatea
Zodia care își va recâștiga libertatea în vara lui 2026. Experții în astrologie anunță 3 luni de schimbări intense
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia