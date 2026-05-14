Prima pagină » Știri externe » WSJ: Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Europa

WSJ: Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Europa

Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, decizie care a luat prin surprindere unii oficiali americani. Informația vine după ce recent, Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania.
WSJ: Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Europa
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
14 mai 2026, 10:52, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, ca parte dintr-o reconfigurare mai amplă a prezenței militare americane în Europa.

Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), este vorba despre detaşarea Brigăzii a 2-a blindate din cadrul Diviziei 1 cavalerie, respectiv peste 4.000 de soldați.

O parte din echipamente şi personal se aflau deja în drum spre Polonia, iar decizia i-a luat prin surprindere pe unii oficiali militari americani, mai notează sursa citată.

Decizia de a opri desfășurarea unității blindate a fost comunicată în timpul unei întâlniri de miercuri dimineață între Comandamentul European al SUA și personalul Armatei SUA din Europa și Africa, potrivit unui oficial al Departamentului Apărării citat de WSJ.

În plus, Comandamentul European al SUA a recomandat ca efectivul de peste 4.000 de soldați ai brigăzii blindate să nu fie înlocuit după rotația regulată de nouă luni, însă nu a insistat ca desfășurarea să fie oprită pe parcurs.

Luna trecută, WSJ a relatat că administrația Trump lua în considerare sancționarea anumitor țări europene care nu au susținut SUA în conflictul cu Iranul, prin retragerea trupelor americane din bazele lor, fără a fi numite concret aceste țări.

Administrația Trump dorește ca efectivele militare americane din Europa să revină la nivelul din 2022, de dinaintea izbucnirii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Țările NATO din Europa  se așteaptă ca Trump să retragă și mai mulți soldați americani de pe continent

Informația vine în contextul în care recent, Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania, după ce președintele SUA, Donald Trump, a contestat criticile aduse de cancelarul german Friedrich Merz cu privire la modul în care Casa Albă a gestionat conflictul cu Iranul.

În plus, potrivit unor surse citate de Bloomberg, țările NATO din Europa se așteaptă ca președintele american Donald Trump să anunțe retragerea de mai multe forțe de pe continent.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor