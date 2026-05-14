WSJ: Pentagonul suspendă detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Europa

Pentagonul a suspendat brusc desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia, ca parte dintr-o reconfigurare mai amplă a prezenței militare americane în Europa.

Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), este vorba despre detaşarea Brigăzii a 2-a blindate din cadrul Diviziei 1 cavalerie, respectiv peste 4.000 de soldați.

O parte din echipamente şi personal se aflau deja în drum spre Polonia, iar decizia i-a luat prin surprindere pe unii oficiali militari americani, mai notează sursa citată.

Decizia de a opri desfășurarea unității blindate a fost comunicată în timpul unei întâlniri de miercuri dimineață între Comandamentul European al SUA și personalul Armatei SUA din Europa și Africa, potrivit unui oficial al Departamentului Apărării citat de WSJ.

În plus, Comandamentul European al SUA a recomandat ca efectivul de peste 4.000 de soldați ai brigăzii blindate să nu fie înlocuit după rotația regulată de nouă luni, însă nu a insistat ca desfășurarea să fie oprită pe parcurs.

Luna trecută, WSJ a relatat că administrația Trump lua în considerare sancționarea anumitor țări europene care nu au susținut SUA în conflictul cu Iranul, prin retragerea trupelor americane din bazele lor, fără a fi numite concret aceste țări.

Administrația Trump dorește ca efectivele militare americane din Europa să revină la nivelul din 2022, de dinaintea izbucnirii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Țările NATO din Europa se așteaptă ca Trump să retragă și mai mulți soldați americani de pe continent

Informația vine în contextul în care recent, Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania, după ce președintele SUA, Donald Trump, a contestat criticile aduse de cancelarul german Friedrich Merz cu privire la modul în care Casa Albă a gestionat conflictul cu Iranul.

În plus, potrivit unor surse citate de Bloomberg, țările NATO din Europa se așteaptă ca președintele american Donald Trump să anunțe retragerea de mai multe forțe de pe continent.