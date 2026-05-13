Presa maghiară: România și Polonia au făcut front comun în privința soldaților americani

Declarațiile au fost făcute marți seara, la București. Președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki au susținut o conferință de presă comună. Ambii lideri au transmis că țările lor sunt pregătite să găzduiască efective suplimentare, scrie Mandiner.hu.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele român nu a pus nicio condiție. România ar primi „oricât de mulți” soldați americani, a declarat el. În prezent, aproximativ 1.500 de militari americani sunt staționați pe teritoriul țării. Baza Mihail Kogălniceanu, situată pe litoralul Mării Negre, va fi extinsă. Investiția prevăzută se ridică la 4 miliarde de euro și va fi finalizată în următorii ani.

Poziția Poloniei

Karol Nawrocki a mers mai departe cu mesajul. Toți liderii europeni responsabili trebuie să depună eforturi pentru ca soldații americani să rămână în Europa. Argumentul său este direct: în următorul deceniu, continentul nu are altă alternativă viabilă în materie de securitate.

Contextul vizitei

Nawrocki a ajuns la București pentru pregătirea summitului Grupului celor Nouă, cunoscut și ca B9. Reuniunea are loc miercuri. B9 reunește țările din aripa estică a NATO. Cooperarea a fost inițiată tocmai de Polonia și România, în 2015.

Ce se întâmplă în Germania

Statele Unite analizează posibilitatea de a reduce numărul soldaților din Germania. Potrivit unor surse din cadrul Alianței, retragerea a aproximativ 5.000 de militari nu ar pune în pericol securitatea Europei. Mulți membri NATO consideră că impactul ar fi gestionabil. Cu toate acestea, vestea a provocat îngrijorare în capitalele europene.

România și Polonia par să fi anticipat această evoluție. Poziționarea lor comună la București trimite un semnal clar către Washington. Cele două țări se oferă drept alternativă credibilă pentru redistribuirea trupelor americane în Europa de Est.