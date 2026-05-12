Președintele Poloniei, la București: Țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apararea Europei față de Rusia

Președintele Poloniei va participa la București la summitul B9.

„Polonia și România sunt fondatorii acestui format B9, un format care explică nevoia și diagnosticul pentru flancul estic și pentru politica alianței nord-atlantice. Din punctul de vedere al Poloniei și Inițiativa celor trei mări este importantă. Sunt formate care ne dau posibilitatea de a ne prezenta pozițiile noastre, ale statelor pe flancul estic, pe scara internațională”, a spus Karol Nawrocki într-o conferință de presă comună susținută cu președintele Nicușor Dan.

Președintele Poloniei a vorbit despre importanța celor două țări în apărarea Europei.

„Țările noastre își asumă cea mai mare responsabilitate pentru apararea Europei față de Rusia. Atât Polonia în nord, cât și România în sud sunt acele cetăți de pe flancul estic al NATO. Astăzi, Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică a NATO de pe flancul de est”, a declarat Karol Nawrocki.

El spune că cele două țări „nu doar fac diagnostice ale pericolelor, ci din ce în ce mai des dau răspuns pentru pericolele de securitate”.

Cei doi șefi de stat au vorbit despre cooperarea în domeniul industriei de apărare.

„Noi considerăm că nu trebuie să fim doar primitori de tehnologie, ci și creatori, fabricanți de tehnologie. Industriile noastre de apărare pot să contribuie la creșterea rezistenței Europei față de pericole”, a mai spus șeful statului polonez.