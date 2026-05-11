Bucureștiul devine, timp de patru weekenduri, un spațiu viu pentru design și creativitate

Bucureștiul devine, timp de aproape o lună, un spațiu viu pentru design și creativitate. Bucharest Design Festival anunță programul BDF Communities, care transformă trei zone centrale ale orașului, Amzei, Grivița și Brezoianu, în puncte de atracție pentru expoziții, intervenții urbane și evenimente dedicate publicului larg. Ideea centrală este simplă: designul iese din studiouri și ajunge direct în stradă, acolo unde oamenii trăiesc și interacționează.
Foto: Roald Aron
Mădălina Dinu
11 mai 2026, 16:43, Cultură-Media
Programul se desfășoară în perioada 27 mai – 21 iunie și include 15 expoziții curatoriate, realizate cu ajutorul a peste 50 de organizații, artiști și instituții culturale. Inițiativa este semnată de Cartierul Creativ și propune o serie de intervenții urbane menite să reactiveze zonele cu potențial cultural din Capitală.

„Comunitățile creative sunt cel mai valoros activ al unui oraş. Nu sunt doar grupuri de oameni cu interese comune, sunt motoare de schimbare urbană, capabile să transforme un cartier, o stradă sau o idee într-un catalizator de energie şi valoare pentru întregul oraş.

Din 2017, experimentăm această dinamică prin acțiunile Cartierului Creativ, iar BDF Communities pune exact această forță în mişcare, printr-un traseu de intervenții urbane şi 15 expoziții curatoriate în Amzei, Grivița şi Brezoianu, organizate şi dezvoltate prin energia a peste 50 de colaboratori. Odată cu Bucharest Design Festival, vrem să arătăm că designul nu se face doar în studiouri, ci se face pe stradă, împreună.” a declarat Ioana Pîrvu, Project Director Cartierul Creativ.

Zona Grivița devine, între 29 mai și 21 iunie, o microzonă creativă activă. La Muzeul Național al Literaturii Române este prezentată expoziția ALT+REALITY, care explorează procesul de concept art, de la schiță la forme tridimensionale.

Punct central pentru industriile creative

La Teatrul Grivița 53, publicul poate descoperi o expoziție dedicată designerului Simone Rocha, iar la Grivița Creative Corner sunt expuse lucrările lui Andrei Tripșa, reunite sub titlul Desene animate din România.

În plus, Phenomena Laboratory își deschide noul sediu și propune o instalație care explorează relația dintre spațiu, lumină și timp, într-o reinterpretare contemporană a arhitecturii.

În Piața Amzei, în clădirea deGalben, sunt reunite șase expoziții care acoperă mai multe domenii ale designului. De la proiecte de design grafic premiate la nivel național, până la instalații dedicate lui Constantin Brâncuși și proiecte despre transformarea urbană, spațiul devine un punct central pentru industriile creative. Publicul poate vedea și expoziții despre arhitectură sustenabilă, identitate artistică sau reinterpretări ale bucătăriei românești ca spațiu cultural.

Zona Brezoianu aduce împreună designul internațional și scena locală. La Entrance Store este prezentată colaborarea dintre artistul Dan Perjovschi și brandul Comme des Garçons, într-o expoziție construită în jurul acestui parteneriat artistic. La Palatul Universul, expoziția Legături Chimice explorează industria chimică din România, iar alte spații găzduiesc proiecte dedicate publicității și designului contemporan.

Programul este completat de un târg de design independent, dedicat producătorilor locali.

Bucharest Design Festival 2026 are loc între 20 mai și 21 iunie, în peste 150 de spații din București. Prin BDF Communities, organizatorii propun o experiență care aduce designul mai aproape de oameni și transformă orașul într-un traseu cultural accesibil, construit în jurul ideilor, colaborării și comunității.

Prima ediție a Bucharest Design Festival va fi organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan. Inițiativa marchează o recunoaștere oficială a rolului designului în promovarea identității culturale contemporane a României.

