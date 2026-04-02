Bucharest Design Festival 2026. Ce rol joacă Președinția în lansarea noului proiect creativ al Capitalei

Bucureștiul se pregătește pentru un nou eveniment major dedicat industriilor creative. Prima ediție a Bucharest Design Festival va avea loc între 20 mai și 21 iunie 2026 și va fi organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan. Inițiativa marchează o recunoaștere oficială a rolului designului în promovarea identității culturale contemporane a României.
Foto: Roald Aron
Mădălina Dinu
02 apr. 2026, 16:49, Cultură-Media

Festivalul își propune să transforme creativitatea locală într-un adevărat ambasador cultural, atât pentru publicul intern, cât și pentru scena internațională. Prima expoziție va fi deschisă la Muzeul Național Cotroceni, un spațiu simbolic pentru patrimoniul cultural național, unde publicul va putea descoperi proiecte care au dus designul românesc peste granițe.

„Bucharest Design Festival este un eveniment important pentru scena creativă din România și pentru modul în care Bucureștiul își afirmă identitatea culturală actuală. Prin acordarea Înaltului Patronaj, îmi doresc să susțin inițiativele care promovează talentul românesc și care contribuie la vizibilitatea internațională a României”, a afirmat Nicușor Dan.

Peste 100 de spații din București, implicate în festival

Organizat de Fundația THE INSTITUTE, festivalul va conecta comunități creative, instituții culturale, universități și antreprenori locali într-un amplu program desfășurat în peste 100 de spații din oraș.

Evenimentul reunește profesioniști din design, artă, arhitectură și alte industrii creative, alături de organizații publice și private, ambasade și centre culturale străine. Conceptul este gândit ca o platformă deschisă, în care designul devine un limbaj comun între oraș și comunitate.

Expoziția de debut, „BDF Highlights: Branding Romania Through Creativity”, aduce în prim-plan creatori și proiecte de referință care au contribuit la promovarea imaginii României în lume.

Găzduirea acestui eveniment de către Administrația Prezidențială este văzută ca un semnal puternic de susținere instituțională pentru sectorul creativ și pentru potențialul acestuia de a construi un brand de țară coerent.

Un proiect care unește cele mai importante platforme creative

Bucharest Design Festival va integra proiecte deja cunoscute ale fundației, precum Romanian Design Week, DIPLOMA Show și Cartierul Creativ, dar și formate noi care explorează relația dintre design, oraș și comunitate.

Inițiatorii spun că festivalul apare ca răspuns la nevoia de a conecta inițiativele creative ale Capitalei într-un cadru comun, oferind mai multă vizibilitate și coerență acestui sector.

„Bucharest Design Festival pornește din energia creativă a Bucureștiului, dar privește mai departe, spre modul în care designul românesc poate deveni un instrument de construire a identității naționale și de conectare cu scena creativă internațională. Prin acest eveniment, ne propunem să aducem designul mai aproape de publicul larg și să evidențiem rolul industriilor creative ca resursă strategică pentru imaginea, modernizarea și dezvoltarea României. Acordarea Înaltului Patronaj al Președintelui confirmă că această viziune este recunoscută și la nivel instituțional”, a declarat Andrei Borțun.

Festivalul promite să transforme Bucureștiul, timp de o lună, într-un punct de întâlnire pentru creativitate, idei și colaborări internaționale, cu designul în centrul vieții urbane.

