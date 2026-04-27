Bolojan: Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ci se se întâmplă după întâlniri

Ilie Bolojan a fost întrebat, luni, la Digi 24, cum a fost întâlnirea cu Sorin Grindeanu de la Cotroceni și a spus că „toate întâlnirile pe care le-am avut în această perioadă, nu doar astăzi, cu orice lider politic, eu am căutat să le fac într-o manieră civilizată, să purtăm discuțiile care țin de agenda întâlnirii respective, de ceea ce a propus domnul președinte, subiectele care au fost luate la rând”.

„A fost o întâlnire civilizată. Nu întâlnirile civilizate sunt problema, ceea ce se întâmplă după aceea. Pentru că să știți că și în coaliție am avut întotdeauna întâlniri civilizate. Problema este că nu se respectau înțelegerile și problema este că în comunicare, în spațiu public, vuvuzelele organizate de partid invalidau toate înțelegerile care au fost convenite”, a spus președintele PNL.

Întrebat când i-a fost clar că nu merge cu PSD și că nu va funcționa coaliția, Ilie Bolojan a spus că „opt luni m-am făcut că nu aud”.

„Vă rog să vă gândiți că timp de 8 luni de zile am răbdat practic, m-am făcut că nu aud ce să se întâmplă în spațiul public. Vedeam întârzierile, vedeam tragerea de timp vizavi de un proiect sau altul care însemna lucruri care sau nu sunau bine sau nu conveneau. Dar am crezut că merită să fac acest lucru pentru țara noastră și nu-mi pare rău. Pentru că atunci când a fost nevoie, mi-am asumat această răspundere și fiecare zi când stai pe acest post este onoare să lucrezi pentru România. Deci nu am o problemă pe termen asta. Dar treptat, treptat, sigur, când am văzut că lucrurile degenerează, când era evident că nu mai poți să stai la o întâlnire ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și seara pe televiziuni, pe bloguri, pe conturile de Facebook să te înjuri ca la ușa cortului, nu merg lucrurile este în formula asta și era evident că e o construcție care a fost gândită în așa fel încât, pur și simplu, să dinamitezi această coaliție. Pentru că dacă ar fi fost vreo propunere în orice domeniu, care a fost blocată de premier, un proiect foarte bun, care ar fi fost propus și a fost neaprobat, dacă ceilalți parteneri ar confirma că într-adevăr în discuții premierul nu și-a respectat înțelegerile, nu i-a respectat pe parteneri, sigur ar fi o logică a discuției. Dar așa cum se vede, nu există aceste lucruri și deci a fost o acțiune premeditată în mod iresponsabil, din rațiuni politice, de interese, pur și simplu, care țin de oameni din conducerea PSD, am ajuns în această situație. Din păcate, nu va fi bine pentru România”, a mai spus Bolojan.