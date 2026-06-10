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Matei Păun, apropiat al lui Nicușor Dan, vorbește despre posibilitatea anticipatelor

Matei Păun, om de afaceri și analist economic, cunoscut ca apropiat al lui Nicușor Dan și ca persoană care a fost implicată, de-a lungul timpului, în campaniile acestuia, a vorbit despre posibilitatea alegerilor anticipate, în contextul blocajului politic și al negocierilor pentru o nouă formulă de guvernare.
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Gabriel Negreanu
10 iun. 2026, 21:51, Politic
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Întrebat ce se întâmplă dacă partidele nu acceptă niciun compromis și dacă propunerile de premier venite din zona președintelui nu trec, Matei Păun a spus că, mai devreme sau mai târziu, România ar putea ajunge la alegeri anticipate.

„Dacă nimeni nu-și dorește niciun compromis, probabil că mai devreme sau mai târziu vom ajunge la anticipate. Probabil”, a spus Păun.

Avertismentul lui Păun: anticipatele pot aduce surprize

El a precizat, în cadrul emisiunii Leaders, însă că anticipatele nu trebuie privite ca o soluție simplă sau lipsită de riscuri. Dimpotrivă, Păun a atras atenția că alegerile anticipate pot produce efecte neașteptate chiar pentru cei care le cer sau cred că ar avea de câștigat dintr-un nou scrutin.

„Anticipatele, de regulă, aduc multe surprize. În special celor care și le doresc. Asta ne arată istoria”, a afirmat Matei Păun.

Moderatorul l-a întrebat dacă, în cazul în care varianta Tomac nu trece, iar o eventuală a doua propunere de aceeași natură ar fi de asemenea respinsă, se poate ajunge la anticipate. Păun a răspuns că această variantă rămâne pe masă

Nicușor Dan și „butonul” anticipatelor

Întrebat dacă Nicușor Dan este pregătit să își asume declanșarea unui astfel de proces, Păun a nuanțat discuția și a spus că președintele nu decide singur.

Potrivit acestuia, președintele nu ar avea ca primă opțiune alegerile anticipate. Păun a spus că Nicușor Dan a afirmat în mai multe rânduri că nu își dorește un asemenea scenariu. Totuși, dacă blocajul politic se prelungește, trebuie să existe o ieșire.

„Nu spun că este o variantă iminentă, nu spun că este prima opțiune. Însă a spus în mod repetat că nu-și dorește anticipate. Dar până la urmă, dacă sistemul politic continuă să fie blocat la nesfârșit, trebuie să existe un exit, o ieșire din acest context”, a explicat Păun.

Păun nu a exclus nici varianta unui guvern minoritar sau de tranziție, dar a pus sub semnul întrebării cât ar putea rezista o asemenea formulă și cum ar putea fi votată.

„Nu-mi dau seama cât pot să-l mențină așa. Și care-i guvernul minoritar? Și cum va fi votat?”, a spus Păun.

Păun: Nicușor Dan încearcă să găsească o ieșire din criză

Păun a explicat că, în opinia sa, Nicușor Dan încearcă să găsească o ieșire dintr-o criză politică pe care nu el a declanșat-o. El l-a descris pe președinte ca pe o persoană care urmărește Constituția, își înțelege mandatul în termeni instituționali și evită gesturile politice făcute doar pentru efect public.

„Urmărește Constituția și urmărește mandatul așa cum îl înțelege, încearcă să găsească o ieșire din criza actuală politică pe care nu el a declanșat-o”, a spus Matei Păun.

Controversa apropierii de Rusia

De precizat este că Matei Păun rămâne și o figură controversată, după ce presa a scris de-a lungul timpului despre legăturile sale profesionale din trecut cu spațiul ex-sovietic și despre unele poziții publice considerate favorabile Rusiei. Păun a respins însă eticheta de „pro-rus”, iar în cadrul emisiunilor în care a fost întrebat pe acest subiect a susținut că are convingeri pro-europene, că a condamnat acțiunile Rusiei și că familia sa a avut mult de suferit de pe urma sovieticilor.

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