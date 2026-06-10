Grindeanu, mesaj pentru PNL: „Se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat, miercuri, un atac dur la adresa PNL, susținând că formațiunea blochează formarea noului Guvern și că menține un discurs anti-PSD.

Într-o postare pe Facebook, Grindeanu a afirmat că România și mediul de afaceri au nevoie urgentă de „un Guvern nou, care să ia rapid decizii”. El a criticat lipsa unei dezbateri reale privind măsurile economice care ar trebui adoptate de viitorul Cabinet.

„Aș fi dorit să văd o reală dezbatere despre ce măsuri are de luat noul Cabinet pentru a crește puterea de cumpărare a românilor, pentru reluarea investițiilor, care au un rol vital în menținerea locurilor de muncă, și despre planul pentru reducerea fiscalității prea mari în cazul românilor cu venituri mici și medii. Din păcate, din 5 mai, data în care unii au fost concediați de Parlament și trimiși acasă, asistăm la o mascaradă continuă, cu același mesaj anti-PSD”, a scris Grindeanu în mesajul său publicat pe Facebook.

Președintele PSD a mai acuzat unele formațiuni politice că au rămas la putere în ultimii ani fără a câștiga alegeri.

„Un joc ridicol al unora care, șapte ani la rând, au stat la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri. Fie băgați pe gâtul românilor de Iohannis, fie „prin ei înșiși”, dar cu voturile PSD. Un balet al unor minți înguste, cu viziuni strâmbe despre economie și viitorul României, care sfidează logica zilnic: ei pleacă în opoziție, dar – în realitate – sunt tot mai bine înșurubați la putere”, a completat Grindeanu.

Grindeanu: „Se poate și fără voi!”

El le-a transmis și un mesaj direct adversarilor politici: „Se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”.

„În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy…!”, se arată în finalul mesajului lui Grindeanu.

Stadiul discuțiilor pentru formarea viitorului Guvern

Comentariile lui Grindeanu vin după ce de la începutul acestei săptămâni, premierul desenat Eugen Tomac a purtat discuții cu partidele politice pentru formarea unui nou Executiv.

Momentan, principalele formațiuni – PNL, PSD, USR și UDMR – au anunțat că vor analiza programul de guvernare propus de Eugen Tomac și că vor lua o decizie ulterior. Totuși, șansele ca guvernul Tomac să obțină majoritatea în Parlament sunt considerate foarte mici.

În plus, Eugen Tomac a spus că nu își va retrage mandatul de premier desemnat și că va merge înainte cu procedura de învestire. Votul final din Parlament este așteptat să aibă loc săptămâna viitoare.