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FIFA dă startul celui mai mare Mondial din istorie cu un show de milioane. Cine sunt artiștii invitați

Cupa Mondială 2026 debutează joi seară pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico cu un spectacol muzical care reunește unele dintre cele mai cunoscute nume ale industriei muzicale internaționale.
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Înaintea meciului inaugural dintre Mexic și Africa de Sud, FIFA a programat o ceremonie de deschidere la care participă Shakira, Burna Boy, J Balvin, Tyla, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs și Los Ángeles Azules.

Ceremonia a început cu aproximativ 90 de minute înaintea partidei și pune accent pe cultura mexicană și diversitatea țărilor gazdă ale turneului.

Shakira revine pe scena unui Campionat Mondial

Capul de afiș al serii este Shakira, artista columbiană care a devenit aproape sinonimă cu fotbalul mondial.

Ea a interpretat în trecut „Waka Waka”, imnul Cupei Mondiale din 2010, una dintre cele mai populare melodii din istoria competiției.

La ceremonia din Mexic, Shakira a interpretat alături de starul nigerian Burna Boy piesa „Dai Dai”, cântecul oficial al turneului din 2026.

Burna Boy este unul dintre cei mai influenți artiști africani ai momentului, câștigător al unui premiu Grammy și promotor al stilului afro-fusion.

De ce au fost aleși J Balvin și Tyla

Columbianul J Balvin este una dintre cele mai importante figuri ale muzicii latino din ultimul deceniu și are o popularitate uriașă pe continentul american.

Prezența sa reflectă legătura puternică dintre cultura latino și fotbal. În plus, artistul a participat și la alte evenimente sportive majore, inclusiv spectacolul Super Bowl.

O alegere interesantă este și Tyla, artista sud-africană care a devenit celebră la nivel global cu hitul „Water”.

Participarea sa are și o dimensiune simbolică, întrucât Africa de Sud este una dintre echipele care dispută meciul inaugural.

Muzica întâlnește fotbalul

FIFA a mizat pe un amestec de artiști latino, africani și internaționali pentru a reflecta caracterul global al competiției.

Organizatorii au descris ceremonia drept cea mai amplă din istoria Cupei Mondiale, într-un turneu care reunește pentru prima dată 48 de echipe și este găzduit de trei țări.

Pentru zecile de mii de spectatori de pe Azteca și milioane de telespectatori din întreaga lume, seara începe cu muzică și se încheie cu primul meci al celui mai mare Campionat Mondial organizat vreodată.

Sursa video: Facebook/FIFA

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