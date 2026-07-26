Mersul cu bicicleta la serviciu: sfaturi pentru a rămâne în siguranță și a arăta prezentabil la sosire

Mersul cu bicicleta poate fi o modalitate sănătoasă, plăcută și accesibilă de a ajunge la un loc de muncă, mai ales într-o perioadă în care prețurile la benzină sunt ridicate.

Nu e nevoie de echipamente scumpe

Cicliști experimentați și susținători ai siguranței pe bicicletă împărtășesc sfaturi despre cum să pornești și să ajungi în siguranță la destinație, arătând în același timp rezonabil de prezentabil la locul de muncă.

Unii cicliști cheltuiesc bani pe echipamente scumpe, cum ar fi biciclete pliabile, pantaloni scurți premium căptușiți și genți impermeabile. Echipamentul special pentru ciclism poate fi distractiv, dar poți cheltui mai puțin și totuși să te bucuri de o plimbare grozavă. Dacă nu vrei să cumperi o bicicletă, ia în considerare un program de bike-sharing care închiriază biciclete pe două pentru călătorii scurte.

Natalie Frank, în vârstă de 22 de ani, nu avea bani în plus când a absolvit facultatea și a obținut un loc de muncă ca inginer software la biroul din Boston al companiei de tehnologie Topsort. Și-a întrebat prietenii dacă cineva avea o bicicletă pe care nu o mai dorea, iar câteva săptămâni mai târziu a primit o bicicletă de șosea gratuită.

Dacă anvelopele au nevoie de aer, le umple folosind pompe gratuite amplasate în parcurile orașului.„Naveta mea nu costă nimic. E o nebunie”, a spus Frank.

Haine de schimb în rucsac sau la locul de muncă

Mulți bicicliști ajung la locul de muncă cu câteva minute mai devreme pentru a se împrospăta și a se schimba în haine de lucru. Unii bicicliști lasă un set de rezervă la birouri. Ca mulți alții, Frank poartă haine într-un rucsac împreună cu laptopul.

Ellie Dannenberg, în vârstă de 37 de ani, profesoară de matematică la Universitatea din Denver, face naveta în haine de sală și cară o ținută de lucru în sacoșe, care sunt genți și coșuri de depozitare care se atașează la o bicicletă. Ea ascunde o pereche de pantofi de lucru în biroul ei.

„Investiția în genți de transport este un lucru excelent, mai ales pentru naveta spre serviciu, când probabil nu vrei să apari foarte transpirat”, a spus Dannenberg. „Rucsacurile sunt grele, sunt mai incomode și apoi ajungi cu spatele transpirat când ajungi acolo.”

În zilele mai ploioase din Denver, Dannenberg poartă pantaloni de ploaie și o jachetă impermeabilă care se potrivește peste casca ei.

Unele clădiri de birouri au dușuri, dar multe nu. A avea șervețele umede, demachiant fără clătire sau deodorant la locul de muncă te poate ajuta să te simți rafinat.

Cicliștii și susținătorii siguranței recomandă insistent purtarea unei căști pentru a vă proteja capul în caz de accident. Purtarea de culori strălucitoare sau veste reflectorizante și atașarea de lumini și reflectoare pe bicicletă îmbunătățește vizibilitatea.

Siguranța este foarte importantă

Poartă echipamente reflectorizante și de protecție. Pentru a te asigura că ești văzut atunci când călătorești pe drumuri mai înguste, fără piste pentru biciclete, circulă pe mijlocul benzii, iar dacă ești la un semafor, mergi în fața traficului. Atenție la gheață iarna! „Dacă întârzii și este gheață pe drum, merită să încetinești la viraje”, a adăugat Dannenberg.

Cicliștii începători ar putea dori să găsească un tovarăș de ciclism care să le poată indica rute mai sigure și mai puțin aglomerate.

„E plăcut să ai un prieten dacă știi pe cineva care face naveta cu bicicleta în zona în care mergi”, a spus Alison Dewey, director educațional la Liga Bicicliștilor Americani. „Poate că cel mai plăcut traseu este să mergi încă o jumătate de milă în această direcție și să intri pe o potecă în loc de o cale mai directă. Cineva mai experimentat ar putea ști asta.”

Unii bicicliști preferă bicicletele electrice cu funcție de asistență la pedalare, care oferă un impuls atunci când vor să țină pasul cu traficul. După ce opresc la intersecții, bicicletele electrice îi ajută pe bicicliști să pornească din nou la drum, a spus Dewey.

Când circulați lângă mașini parcate, lăsați spațiu între dumneavoastră și acele vehicule pentru a nu fi loviți cu ușa – o coliziune frecventă cu bicicleta care se întâmplă atunci când cineva deschide ușa unei mașini în calea unui biciclist în mișcare.

„Scanează mașinile parcate pentru a vedea dacă este cineva înăuntru și, dacă observi un șofer sau un pasager, mută-te mai în față, pentru că nu vrei să fii lângă ușa aceea când se deschide”, a spus Dewey.

„Dacă totuși ai un accident cu o mașină, sună la poliție, adună informații pentru a identifica șoferul și nu ezita să primești tratament medical”, a sfătuit Daniel Flanzig, avocat și președinte al consiliului de administrație al Coaliției pentru Ciclism din New York, o organizație non-profit care pledează pentru politici favorabile bicicletelor.

„Fii vigilent când mergi cu bicicleta”, a spus el. „Ca ciclist, pot apărea lucruri neplăcute. Fie că este vorba de o mașină, o groapă sau o defecțiune de pe șosea, există o mulțime de pericole la care trebuie să fim atenți.”

Mersul cu bicicleta, beneficiu pentru sănătate și starea de spirit

Începerea zilei cu exerciții în aer liber îi ajută pe mulți bicicliști să se prezinte la muncă odihniți și plini de energie.

„Mergul cu bicicleta este probabil una dintre cele mai frumoase părți ale zilei mele. Ascult muzică. Sunt singur. Mă gândesc”, a spus Frank. „Mergul cu bicicleta îmi recâștigă o parte din autonomia zilei, ca bucuria și fantezia de a mă deplasa, mai ales în oraș.”

Dewey, în vârstă de 52 de ani, se bucură de priveliștile râului Potomac în timp ce pedalează 25 de kilometri până la serviciu.

„Îmi aduce multă fericire să merg pur și simplu cu bicicleta”, a spus Dewey. „A fi afară este întotdeauna benefic pentru sănătatea mea emoțională. Și, sincer, îmi place să fiu sub propriile puteri.”