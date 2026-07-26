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Internaționalul kosovar Drilon Hazrollaj, împrumutat de Rapid București la FK Tirana

FC Rapid a anunțat că a ajuns la un acord cu formația albaneză FK Tirana pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj până la finalul sezonului 2026-2027. Înțelegerea include și o opțiune de transfer definitiv.
Internaționalul kosovar Drilon Hazrollaj, împrumutat de Rapid București la FK Tirana
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 iul. 2026, 14:59, Sport
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În vârstă de 22 de ani, Hazrollaj evoluează în principal ca extremă dreapta, dar poate fi folosit și în flancul stâng sau în spatele atacantului. Internațional de tineret din Kosovo, fotbalistul și-a făcut un nume la FC Malisheva, unde a adunat 87 de meciuri oficiale, 44 de goluri și 17 pase decisive, devenind unul dintre cei mai apreciați tineri jucători din campionatul kosovar.

Rapid l-a transferat în vara anului 2025, după ce semnase un precontract cu câteva luni înainte, achitând aproximativ 900.000 de euro pentru transferul său. Totuși, Hazrollaj nu a reușit să se impună în primul său sezon în Giulești, bifând 12 apariții în Superliga României, fără să înscrie, și acumulând puțin peste 300 de minute de joc în campionat.

Prin împrumutul la FK Tirana, unul dintre cele mai titrate cluburi din Albania, Rapid speră ca Hazrollaj să beneficieze de mai multe minute și să își continue dezvoltarea. La finalul sezonului, gruparea albaneză va putea activa clauza de transfer definitiv prevăzută în acordul dintre cele două cluburi.

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