Gândul: Radu Miruță și-a cumpărat vacanța din Turcia prin TUI România, companie a cărei licență o semnase ca ministru

Ministrul Apărării, Radu Miruță, și-a achiziționat vacanța petrecută alături de familie în Turcia prin TUI România, companie pentru care semnase, în decembrie 2025, licența de turism, în perioada în care conducea Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, potrivit unor documente publicate duminică de Gândul.

Radu Miruță, în prezent vicepremier, ministru al Apărării și ministru interimar al Transporturilor, s-a aflat în perioada 19-26 iulie la un resort de cinci stele din Side, Turcia. Pachetul pentru trei persoane a fost cumpărat prin TUI România, conform facturii făcute publice chiar de ministru.

Licența TUI România, semnată în decembrie 2025

Documentul prezentat de Gândul arată că licența de turism a companiei TUI România a fost semnată de Radu Miruță pe 18 decembrie 2025, când acesta ocupa funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Șapte luni mai târziu, Miruță a apelat la serviciile aceleiași companii pentru concediul său. Publicația ridică întrebări privind existența unui eventual discount sau a unui avantaj acordat ministrului.

Materialul Gândul este disponibil complet aici