„Eu știu că domnul Grindeanu are insomnii atunci când se gândește la poziția lui de fost prim-ministru, când îl mângâia pe funduleț domnul Dragnea și-l trimitea în cabinetul de prim-ministru, dar eu cred că și-a revenit de atunci. Uitați, ne dă lecții politice, are soluții pentru România”, afirmă liberalul.

Gheorghe Falcă cere PSD și AUR să-și asume guvernarea.

„În Parlamentul României există o majoritate, confirmată acum două zile de domnul Grindeanu, care ne-a spus că ne va da afară pe toți, inclusiv pe președintele Senatului. Atunci, dacă confirmă că există această majoritate PSD-AUR, de ce trebuie să ne ascundem iar în spatele altui Guvern, de ce nu suntem transparenți?”.

Vicepreședintele PNL îl critică pe liderul PSD: „Pentru mine, domnul Sorin Grindeanu este un om politic laș. Eu vreau ca dânsul să devină premierul României, să ne arate din știința lui”.

Ironii la adresa lui Sorin Grindeanu

Întrebat de ce nu spune PNL clar că propune un Guvern minoritar alături de USR și UDMR, Gheorghe Falcă a răspuns: „În prima fază, trebuie să-i vedem pe cei care au majoritate în Parlament. Pentru că matematic, să ne ducem să facem reforme cu un Cabinet minoritar și Grindeanu când i se trezește lui, când Olguța îl sună, când baronii locali plâng, când cutia de pantofi este găsită la alt lider PSD, atunci din nou să cadă Guvernul. Nu este mai logic ca ei având majoritate exact să ne arate din știința lor?”.

Liberalul îl ironizează pe Sorin Grindeanu. „Eu știu că domnul Grindeanu are insomnii atunci când se gândește la poziția lui de fost prim-ministru, când îl mângâia pe funduleț domnul Dragnea și-l trimitea în cabinetul de prim-ministru sau mișcarea de stradă a sutelor de mii de oameni împotriva OUG 13, dar eu cred că și-a revenit de atunci. Uitați, ne dă lecții politice, are soluții pentru România”.