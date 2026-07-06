„Corul lăudătorilor lui Bolojan funcționează ca un scutec. În loc de o echipă politică de elită, niște oameni inteligenți s-au transformat într-o gardă de corp din bumbac absorbant.

Cum să recurgi, tu, partid liberal, la atacarea justiției pe toate flancurile? Și ce argumente de noaptea minții… Oare cât de proști îi credeți pe români? Ați decis să-i executați pe cei care au dorit să susțină Guvernul Veștea. Un guvern cu mai mulți liberali decât în prezent. Și v-ați făcut reguli, uitând că un cofetar care ornează frumos un tort nu înseamnă că e automat Rodin.

Constituția este clară. Articolul 69, alin 2: „Orice mandat imperativ este nul. Parlamentarii sunt în serviciul poporului și votează potrivit conștiinței lor”.

arată Bogdan Principiu democratic care există chiar în Statutul PNL. Detalii, nu?”,

Europarlamentarul sesizează argumentele folosite de tabăra pro-Bolojan:

„Argumente de genul „dacă un parlamentar ar vota o lege rasistă sau extremistă, conform logicii instanței, partidul nu l-ar mai putea sancționa, ceea ce ar goli de conținut noțiunea de partid politic” face de râs camarila-scutec. Aceasta este o confuzie deliberată între două chestiuni diferite: mandatul imperativ și disciplina de partid.

Copii, instanța nu a spus că un partid nu își poate sancționa membrii care deviază de la doctrină (în cazul de față, doctrina e Bolojan. Iar statul e tot el). Constituția garantează că votul în plen nu poate fi anulat de partid. Partidul are dreptul să-l excludă pe parlamentar, dar trebuie să o facă respectând statutul. Iar statutul a fost modificat în timpul jocului, nu așa cum cere legea.

Remarc și tentativa de manipulare emoțională – povestea cu o potențială lege rasistă. Știe orice penelist, dar ce penelist, orice român care se uită la știri, că dacă o lege este rasistă sau extremistă, va fi declarată neconstituțională de CCR, nu de comisia de disciplină a PNL. Statul are mecanisme de protecție, iar partidele nu sunt instanțe supreme de moralitate publică, ci asociații care trebuie să respecte legea. Dacă statutul spune că excluderea sau convocarea unui congres se face în X zile și cu Y voturi, scuza de „situație excepțională” nu are nicio valoare juridică. Nici chiar dacă o invocă tribunalul poporului din Modrogan.

Instanța nu e un notar care consemnează ce decid partidele, ci examinează legalitatea procedurii. Fără acest filtru, deciziile interne nu pot produce efecte juridice.

Un partid bazat pe loialitate personală absolută, dependență de resurse centralizate și protecție în fața adversarilor. Decizia – strânsă în jurul unui nucleu dur, iar dizidența însemna excluderea instantanee. …asta ziceam în era Dragnea. Omul pare acum bebeluș!”, susține Bogdan.

Tribunalul București și Tribunalul Ilfov – decizii împotriva metodelor lui Bolojan