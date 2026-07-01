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Rareș Bogdan, unul dintre constestatarii lui Bolojan în PNL, înlocuit la șefia delegației României în PPE/ Rareș Bogdan: decizia este de acum 10 zile

Rareș Bogdan, unul dintre constestatarii lui Ilie Bolojan în PNL, a fost înlocuit de Daniel Buda la șefia Delegației României din cadrul Grupului PPE, a anunțat miercuri europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Rareș Bogdan, unul dintre constestatarii lui Bolojan în PNL, înlocuit la șefia delegației României în PPE/ Rareș Bogdan: decizia este de acum 10 zile
Sursa: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
01 iul. 2026, 11:56, Politic
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UPDTAE 12.23.Într-o declarație pentru Mediafax, Rareș Bogdan precizează: „Decizia nu e de azi. A fost o decizie luată acum 10 zile, în primul BPN după Congres, pentru că nu exista majoritate în vechiul BPN”.

Europarlamentarul PNL consideră că pe cei din tabăra Bolojan i-a deranjat prezența sa la întâlnirea Președintelui României cu șeful celui mai mare Grup Politic din PPE, Manfred Weber, acum 2 săptămâni. „Am însoțit toți premierii sau președinți de până acum, în ultimii 7 ani”, spune Rareș Bogdan.

Știrea inițială: „Începând de astăzi, europarlamentarul Daniel Buda este noul șef al Delegației României din cadrul Grupului PPE”, a anunțat miercuri Siegfried Mureșan.

El arată că, până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români și a fondurilor de coeziune pentru România.

„Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că și în următorii ani vom reuși să obținem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autoritățile locale, pentru fermierii români și pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegații din Partidul Popular European pentru a genera majorități pentru decizii favorabile României”, a adăugat Mureșan.

El spune că delegația europarlamentarilor PNL din Grupul PPE a decis să îl înlocuiască, la șefia delegației române, pe Rareș Bogdan cu Daniel Buda și că miercuri a fost notificat Grupului PPE: „Daniel Buda a fost primit în această dimineață în cadrul Grupului în calitate de nou șef al Delegației României”.

Din Delegația României la Grupul PPE fac parte toți europarlamentarii PNL și UDMR. Co-președinte al delegației, din partea UDMR, este Iuliu Winkler.

Rareș Bogdan este unul dintre liberalii constestatari ai lui Ilie Bolojan. În urmă cu câteva zile, Bogdan l-a acuzat pe Bolojan că a scăzut artificial deficitul.

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