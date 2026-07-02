Prima pagină » Politic » Bolojan, despre azilele ilegale din Bihor: „Nu am nicio legătură cu acest caz”

Bolojan, despre azilele ilegale din Bihor: „Nu am nicio legătură cu acest caz”

Premierul Ilie Bolojan a respins, joi, orice asociere cu dosarul care vizează un centru pentru persoane vulnerabile din județul Bihor, afirmând că nu a avut „nicio legătură” cu asociația cercetată și că, în perioada în care a fost primar al Oradei sau președinte al Consiliului Județean Bihor, nu a avut atribuții de control asupra acesteia.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Luiza Moldovan
02 iul. 2026, 15:00, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebat, joi, dacă știa despre neregulile care ar fi fost comise la un centru pentru persoane defavorizate din județul Bihor și despre implicarea unor persoane cu funcții publice în dosarul aflat în anchetă, Ilie Bolojan a respins acuzațiile și a declarat că nu a avut niciun raport cu asociația vizată.

„Oricând ați încerca, prin expunerea pe care ați făcut-o, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură cu acest caz, nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat niciodată”, a afirmat premierul.

„Nu am avut competențe de reglementare”

Bolojan a susținut că nici în calitate de primar al municipiului Oradea, nici ca președinte al Consiliului Județean Bihor nu a avut competențe de reglementare sau control asupra activității centrului.

„Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens”, a spus acesta.

„Eu sunt, în general, centrat pe muncă”

Întrebat și despre premiile acordate de Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea unor ONG-uri și asociații, Bolojan a declarat că nu a participat la astfel de ceremonii în perioada în care a fost primar.

„În anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premiere, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice sau persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat”, a afirmat premierul.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da