DNA trimite în judecată pe arhitectul șef din Baia Mare. Luase mită haine, încălțăminte, electrocasnice, produse sanitare și mobilă

Procurorii DNA o acuză pe Mihaela Morth, arhitect-șef al municipiului Baia Mare, aflat sub control judiciar, de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată (patru acte materiale) și luare de mită în formă continuată (15 acte materiale).

În același dosar au mai fost trimiși în judecată următorii:

M.Z.A. , arhitect și administrator al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (șapte acte materiale),

K.R. și P.F., asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.

Mita: îmbrăcăminte, încălțăminte, produse electrocasnice, sanitare și un obiect de mobilier

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie 2023 – iulie 2025, inculpata Morth Izabella-Mihaela, în calitate de arhitect-șef al municipiului Baia Mare, în exercitarea atribuțiilor de serviciu privitoare la analizarea documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construire, depuse de trei beneficiari – persoane fizice și juridice, ar fi emis un certificat de urbanism și trei autorizații de construire cu încălcarea legii, cu consecința vătămării intereselor legale ale municipiului Baia Mare și/sau a unor persoane fizice și a procurării în mod corelativ a unui folos necuvenit beneficiarilor în cauză.

De asemenea, a rezultat că, în perioada decembrie 2019 – martie 2025, în aceeași calitate, în mod repetat, inculpata Morth Izabella-Mihaela ar fi acceptat promisiunea unor foloase necuvenite, respectiv ar fi pretins foloase necuvenite, iar ulterior le-ar fi primit (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electrocasnice și sanitare, respectiv un obiect de mobilier) de la inculpatul M.Z.A., reprezentant al unei societăți cu domeniul de activitate principal „Activități de arhitectură”, precum și de la inculpații P.F. și K.R. – reprezentanți ai unor societăți comerciale având ca obiect principal/secundar de activitate dezvoltarea (promovarea) imobiliară și realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în cuantum total estimat de 55.730 lei (echivalentul a 11.158 euro).

Banii ar fi fost primiți de inculpata Morth Izabella-Mihaela în legătură cu îndeplinirea/urgentarea unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu/în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, în beneficiul/interesul mituitorilor/societăților administrate de aceștia.

Spre exemplu, inculpata Morth Izabella-Mihaela:

ar fi semnat o autorizație de construire a unui bloc având la bază documentația tehnică întocmită de firma inculpatului M.Z.A., deși nu fuseseră respectate prevederile legale privind suprafețele minimale prevăzute în Legea locuinței, respectiv nu fuseseră proiectate spații și dotări de folosință comună;

ar fi emis, cu încălcarea legii, o autorizație de construire în beneficiul inculpatului K.R., iar ulterior, prin toate demersurile făcute, ar fi susținut interesele acestuia, în legătură cu extinderea unei străzi, pentru a se crea astfel o cale de acces, contrar reglementărilor urbanistice;

ar fi acordat consultanță de specialitate inculpatului M.Z.A. privind modul de întocmire, completare sau refacere a documentației tehnice aferente unor proiecte necesare clienților acestuia;

ar fi soluționat cereri care ar fi fost de resortul altor servicii din cadrul primăriei municipiului Baia Mare, în interesul și la solicitarea inculpatului P.F.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Maramureș, cu propunerea de a se menține măsurile preventive dispuse în cauză și de se confisca suma reprezentând echivalentul foloaselor necuvenite obținute, arată DNA.

Izabella-Mihaela Morth a ocupat funcția de arhitect-șef al Municipiului Baia Mare începând din anul 2014. În aprilie 2026, aceasta a fost suspendată din funcție și plasată sub control judiciar în urma unei anchete penale demarate de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ca urmare a măsurii de control judiciar, acesteia i s-a interzis exercitarea funcției, iar Primăria Baia Mare a procedat la suspendarea sa administrativă din activitate.