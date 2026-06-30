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Nicușor Dan a trecut-o în retragere pe Mariana Jinga, cercetată de DNA în dosarul șefei Spitalului Militar

Președintele Nicușor Dan a trecut-o în retragere pe generalul de brigadă – cu o stea Mariana Radu Jinga, din Ministerul Apărării Naționale, suspectă pentru complicitate la abuz în serviciu în dosarul DNA în care Florentina Ioniță, fosta șefă a Spitalului Militar, a fost pusă de procurori sub control judiciar pe cauțiune.
Nicușor Dan a trecut-o în retragere pe Mariana Jinga, cercetată de DNA în dosarul șefei Spitalului Militar
Sorina Matei
30 iun. 2026, 15:20, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 30 iunie 2026, decretul privind trecerea direct în retragere a doamnei general de brigadă – cu o stea Jinga Radu Mariana din Ministerul Apărării Naționale, la data de 30 iunie 2026, anunță Palatul Cotroceni.

Mariana Jinga, ca locțiitor al comandantului (director general adjunct) Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, este suspectă pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, în dosarul în care Florentina Ioniță a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de procurorii militari ai DNA.

Ioniță este acuzată oficial de uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale), abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (108 acte materiale) și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (108 acte materiale).

Ancheta vizează implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene destinat infrastructurii medicale a spitalului. Procurorii suspectează decontarea unor servicii sau bunuri neconforme și plăți ilegale.

Ioniță-Radu Florentina ar fi cauzat un prejudiciu total în dauna bugetului Uniunii Europene, a bugetului de stat și a bugetului unității medicale militare de 8.290.401 lei, a susținut DNA.

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