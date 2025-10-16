DNA „decapitează” Spitalul Militar. Prima femeie general din sistemul militar, vizată de percheziții

DNA „decapitează” Spitalul Militar. Florentina Ioniță, prima femeie general din sistemul militar, apropiată de doi foști președinți ai României și de trei foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, este vizată de perchezițiile procurorilor DNA.

Procurorii militari ai DNA fac, joi dimineață, percheziții la domiciliul șefei Spitalului Militar, Florentina Ioniță, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai demult timp în atenția procurorilor.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante, scrie gandul.ro.

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari al DNA o suspectează, printre altele, pe Ioniță, de uzurpare de calități oficiale, de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat de procurori în acest caz fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare, în dosar, până în prezent, Serviciul militar al DNA are nu mai puțin de 17 suspecți. În acest caz, procurorii efectuează 19 percheziții.

Florentina Ioniță (61 de ani) este general de 2 stele și prima femeie general din istoria Spitalului Militar avansată în grad de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie în 2015.

Numită în ianuarie 2014, în perioada mandatului lui Traian Băsescu, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță a fost și decorată de fostul președinte al României, pe 12 noiembrie 2014, cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de „Cavaler”.

Potrivit unor surse din mediul politic, Florentina Ioniță ar fi fost apropiată de o serie de politicieni importanți aflați la putere de-a lungul timpului, printre aceștia numărându-se Klaus Iohannis – fost președinte al României, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă – foști premieri.

Născută în Buzău, de specialitate medic gastroenterolog, Ioniță a primit în decembrie 2018 și titlul de „Cetăţean de Onoare” oferit de Primăria Municipiului Buzău.

Relația lui Ioniță cu familia Iohannis ar fi fost una destul de specială, astfel că fostul președinte a decorat-o pe aceasta și în 2016, și în 2017 și în 2018, inclusiv cu Ordinul Steaua României, iar în 2019 – ca și în alți ani – Klaus Iohannis a decorat și Spitalul Militar condus de Florentina Ioniță.

Paradoxal, în 2017, Klaus Iohannis a decorat-o pe Ioniță cu Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer în același lot de 1 decembrie – alături de alt „greu” din MApN – Cătălin Zisu.

Zisu, încă aflat sub control judiciar, este pus sub urmărire penală de procurorii DNA pentru instigare la abuz în serviciu în formă continuată, prejudiciul estimat în acest caz fiind de 2,5 milioane de euro.

De altfel, Florentina Ioniță ar fi fost o apropiată și a generalului Zisu, presa relatând pe larg de-a lungul timpului despre cheltuielile exorbitante din bani publici făcuți la Spitalul Militar București.

Declarația de avere din 2023, arată că Florentina Ioniță-Radu a avut în acel an venituri de peste 325.000 lei, iar soțul său – Marcel Ioniță Radu – a obținut venituri de doar 16.993 lei ca director general al firmei Mario Impex 93 SRL.