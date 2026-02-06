OFF The Record, cu Sorina Matei. Șeful DNA, Marius Voineag, spune că instituția lucrează la „cazuri de mare conținut” | El afirmă că DNA n-a fost invitată la discuțiile pe legile justiției | „Rata achitărilor a scăzut la 9,6%”

Mediafax a transmis în format LIVE TEXT principalele declarații ale șefului DNA, Marius Voineag:

UPDATE Ce spune șeful DNA despre „referendumul în justiție”

Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că ideea unui „referendum în justiție” ar putea fi interpretată mai degrabă ca un instrument de tip sondaj intern în rândul corpului magistraților.

În ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii, șeful DNA a exclus ideea desființării instituției, dar a admis că aceasta ar putea suferi modificări.

„Un update poate suferi și Consiliul Superior al Magistraturii”, a afirmat Voineag, explicând ulterior că prin „update” se referă la o adaptare la realitățile actuale.

Marius Voineag a insistat asupra necesității unei comunicări publice mai deschise din partea instituțiilor-cheie din justiție, în special a celor cu funcții de reprezentare.

„E clar că suferim la nivel de percepție și avem foarte multe argumente de partea noastră care nu sunt auzite”, a spus procurorul-șef al DNA.

UPDATE Voineag a vorbit despre cele mai grele dosare instrumentate în timpul mandatului său

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a afirmat că cele mai dificile dosare instrumentate în timpul mandatului său au fost cele cu impact major în spațiul public, care au generat presiune și interes constant din partea opiniei publice.

„Au fost foarte multe. Au fost dosarele care au avut o rezonanță publică și care au generat suficient de multă vâlvă în spațiu public, fie că vorbim de dosarele cu generalii, fie că vorbim de dosarele cu portul. La toate a fost un moment greu”, a afirmat Voineag în cadrul emisiunii.

Acesta a dat exemplul dosarelor privind portul Constanța, dar și cele care îl vizează pe Iulian Dumitrescu.

„Au fost dosarele cu portul Constanța. Sunt foarte multe. Dosarele cu Iulian Dumitrescu, prim-vice-președinți de partid… Dosarul Buzatu, la fel, a fost un dosar foarte bine lucrat”, a afirmat Marius Voineag.

În legătură cu dosarul apropiatului lui Gruia Stoica, care insista să preia cu 500.000 de euro o clădire din București, speță apărută în decursul acestei săptămâni și aflată în atenția DNA, Marius Voineag a afirmat că „este un caz nou”, care nu are legătură cu dosarele care îl vizează pe Florian Coldea, fost prim adjunct SRI, trimis în judecată de DNA pentru influențarea justiției prin fapte de corupție.

UPDATE Șeful DNA: sunt două dosare foarte mari pe care secția militară le-a livrat

„S-a mișcat bine serviciul militar, chiar dacă, nu în fiecare an bifezi un rechizitoriu, cinci, șapte. Sunt oameni care și-au asumat niște dosare de amploare. Adică nu dosare mici”, a spus procurorul Voineag.

În ceea ce privește dosarul de corupție al generalului Cătălin Zisu și cel al fostului comandant al Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, șeful DNA a declarat că acestea au presupus un volum foarte mare de muncă din partea procurorilor.

„Sunt două dosare foarte mari pe care secția militară le-a livrat. Le sunt recunoscător, s-au implicat foarte mult. Mai ales șeful serviciului. S-a implicat foarte mult seri petrecute la birou, a stat în așa fel încât să le ducă la capăt”, a spus Marius Voineag

UPDATE Marius Voineag: DNA are cazuri de mare conținut

Faptul că acțiunile DNA nu mai sunt la fel de mult mediatizate ca în trecut, nu înseamnă că procurorii nu își fac treaba, a transmis șeful instituției. Dimpotrivă, Marius Voineag a dat asigurări în emisiunea de la Mediafax că DNA lucrează la dosare grele, cu prejudicii mari.

„Noi avem cazuri și s-a demonstrat. Și la nivelul anului 2025. Se vede cum a început și anul 2026. Avem cazuri de mare conținut Nu poate să ne nege nimeni faptul că avem mită pe o insolvență de 500 de mii de euro, săptămâna trecută. Și e un caz, din punctul meu de vedere, mult mai important decât plata unui consilier la ministru, care s-a și demonstrat că s-a dus pe o achitare. Eu am mers pe o altă filozofie și mi-am asumat-o. Și dacă sunt critici, eu vreau să le discutăm întotdeauna argumentat”, a declarat procurorul șef al DNA.

UPDATE Marius Voineag: DNA nu duce lipsă de polițiști

Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că Ministerul Public trebuie să își regândească modul de utilizare a resurselor umane, în special în ceea ce privește rolul și numărul ofițerilor de poliție judiciară.

„Logica este ca ancheta proprie să rămână cu adevărat în cazurile importante, investigate de DNA, DIICOT și Parchetul General, iar infracțiunea de drept comun să fie dusă mult mai mult în zona de supraveghere”, a explicat Voineag.

În acest context, șeful DNA a susținut că Ministerul Public nu ar mai avea nevoie de un număr atât de mare de ofițeri de poliție judiciară.

Referindu-se strict la situația DNA, Marius Voineag a precizat că instituția are în prezent o schemă de 305 posturi de polițiști judiciari, iar efectivul actual este de aproximativ 350. În ultimii trei ani, DNA a reușit să atragă 144 de ofițeri noi.

UPDATE Șeful DNA: Nu am avut niciodată cereri din partea cuiva, nu au existat ingerințe

Șeful DNA, Marius Voineag, a declarat că în timpul mandatului său nu au fost ingerințe.

„Cât ocupi funcții publice trebuie să fii foarte responsabil, este posibil ca pagubele să le deconteze instituția, este o dovadă de imaturitate (…) Eu vă pot confirma că nu am avut parte de astfel de discuții”, referindu-se la presupusa discuție pe care fostul președinte Klaus Iohannis a avut-o cu vechea conducere a DNA.

De asemenea, Voineag a spus că în timpul mandatului său nu au existat ingerințe în activitatea DNA.

„Nu am avut niciodată cereri din parte cuiva (…) Nu au existat ingerințe (…) Poate am fost eu mai norocos și am prins altfel de etapă”, a precizat Marius Voineag.

UPDATE Voineag spune că DNA nu a fost invitată la dezbaterile pe legile justiției

Marius Voineag, șeful DNA, a vorbit despre dezbaterile pe legile justiției. Acesta spune că instituția pe care o conduce nu a fost invitată la discuții.

„Dacă dezbaterile s-ar face constructiv și într-un zgomot de fond la un nivel mai puțin ridicat, mai jos, atunci lucrurile ar merge cu siguranță într-o direcție bună. (…) DNA n-a fost invitată și, din câte știu eu, nici Parchetul Înaltei Curți nu a fost invitat la discuțiile pe legile justiției, pe propunerile respective. Nu mi se pare ok. Cred că lucrurile trebuie dezbătute pe larg”, a afirmat Marius Voineag

Șeful DNA a declarat că speră într-o deschidere mai mare din partea factorilor decizionali pe viitor și că DNA este deschisă să participe la discuții, mai ales pe cele privind anticorupția.

„Eu sper să existe deschiderea pe viitor. Înțeleg că nu-i nimic tranșat, așa că pe viitor suntem foarte deschiși să participăm la astfel de discuți, mai ales în ceea ce privește anticorupția, pentru că vorbim de DNA aici, nu vorbim de altă structură de parchet”, a subliniat procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

UPDATE Marius Voineag propune reconfigurarea camerei preliminare

Șeful DNA a declarat că principala critică este nemulțumirea generată de durata „extraordinar de mare” a proceselor. Procurorul-șef a precizat că această chestiune ar trebui discutată la nivel penal.

Referitor la o posibilă soluție, Voineag a sugerat reconfigurarea camerei preliminare.

„Una dintre soluții, după părerea mea și achesez la propunerea secției aici, este reconfigurarea camerei preliminare. Înainte se făcea citirea actului de sesizare, regularitatea actului de sesizare într-un termen, două, trei. Te puteai duce într-o lună, două de zile. Acum s-a ajuns la un termen de trei, patru ani de zile, am auzit și de cinci ani de zile”, a declarat Voineag.

UPDATE Marius Voineag: rata achitărilor a scăzut la 9,6%

Marius Voineag a subliniat că obiectivul său nu a fost popularitatea, ci calitatea actului de urmărire penală.

Potrivit acestuia, indicatorii de performanță ai DNA confirmă schimbarea de abordare. Marius Voineag a declarat că instituția a fost preluată cu o rată a achitărilor de aproximativ 27%, iar în prezent aceasta a scăzut la 9,6%.

„Scopul meu a fost ăsta și se vede în indicatorii de calitate”, a afirmat procurorul-șef, indicând că rezultatele reflectă o selecție mai riguroasă a cauzelor trimise în judecată.

În același timp, Voineag a respins ideea că reducerea achitărilor ar fi fost obținută prin diminuarea volumului de activitate. Dimpotrivă, șeful DNA a arătat că instituția a funcționat „cu motoarele destul de turate”, trimițând în judecată, doar în acest an, 792 de inculpați.

Marius Voineag a atras atenția și asupra unei tentații frecvente pentru cei care ajung în funcții de conducere în justiție. „Există o tendință să fii pe placul tuturor. Nu, asta e o greșeală fantastică”, a declarat el, adăugând că o astfel de abordare riscă să afecteze calitatea actului de justiție.

Șeful DNA s-a declarat convins că această filozofie nu va fi abandonată nici pe viitor, indiferent de persoana care va ocupa funcția. În acest context, Voineag a invocat procesul de selecție a procurorilor din cadrul instituției, menționând că a participat personal la toate concursurile de selecție din ultimii trei ani și că echipa formată împărtășește aceeași viziune privind profesionalismul și rigoarea dosarelor.

UPDATE Marius Voineag: DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților

Marius Voineag, a declarat că Direcția Națională Anticorupție este, în prezent, pregătită din toate punctele de vedere să reia competența de investigare a magistraților, subliniind însă că o astfel de decizie aparține exclusiv legislativului.

„Eu am spus de la început că în momentul de față, în modul la care arată Direcția Națională Anticorupție, e foarte pregătită să preia astfel de competențe. Chestiunea asta totuși ține de legislativ, nu ține de noi. E foarte bine că apare în spațiu public cu regularitate”, a afirmat Marius Voineag.

„La ce nivel de maturitate avem în momentul de față în Direcția Națională Anticorupție, există o pregătire pe toate planurile ca să poată fi preluată o astfel de competență. Avem cele mai bune resurse, avem un serviciu tehnic care este la un alt nivel față de ce am găsit”, a explicat acesta.

Marius Voineag a subliniat că această capacitate instituțională există „indiferent de cine conduce DNA”, considerând important ca acest aspect să fie evidențiat în spațiul public.

UPDATE Voineag susține un mandat unic de 5-6 ani pentru șefii marilor parchete: „Trei ani trec foarte repede”

Marius Voineag a declarat la OFF The Record că durata actuală a mandatului la conducerea marilor parchete, de trei ani, este prea scurtă și că ar fi „foarte util” să existe un singur mandat de 5 sau 6 ani, așa cum a propus secția de procurori din CSM.

„Practic, noi avem un mandat care e cam cel mai scurt la nivelul Uniunii Europene de trei ani de zile și conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, și vă măturisesc că aș pune în balanță inclusiv experiența pe care am dobândit-o aici la nivelul conducerii Direcției Naționale Anticorupție, e foarte util să existe un singur mandat de 5 sau 6 ani, așa cum a propus secția de procurori. Lucrurile merg într-un sens bine prestabilit de la început pe bază a unui proiect și care trebuie dus până la capăt într-un termen rezonabil, fără a mai avea întreruperile la mid-term, la jumătate de mandat”, a declarat la OFF The Record Marius Voineag.

În argumentația sa, Voineag a comparat durata mandatului din România cu alte exemple europene: „Dacă ne raportăm la mandatul de la EPPO, de exemplu, care e de șapte ani de zile (…) mandatele de trei ani cu adevărat sunt cele mai scurte”.

UPDATE Șeful DNA, despre cazurile răsunătoare din ultima perioadă

„Practic a fost o activitate în ultimii doi ani destul de intensă, nu a fost nimic programat, au fost cazuri care la noi explodează atunci când trebuie să explodeze, nu după un program prestabilit (…) Am mers destul de bine, sunt mulțumit”, a spus Marius Voineag.

Potrivit procurorului șef, alte cazuri vor apărea în următoarea perioadă.

„Noi nu am fixat ținte, scopul nostru a fost să avem cazuri de substanță, au ajuns la un nivel de maturitate și cauzele pe care le am deschis în ultimi doi, trei ani de zile. Vor urma și în perioada următoare. DNA se manifestă ca o instituție matură, nu după un șablon sau după un profil prestabilit al cuiva”, a precizat Marius Voineag.

