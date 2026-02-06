Prima pagină » Politic » Marius Voineag spune că DNA nu a fost invitată la dezbaterile pe legile justiției: Eu sper să existe deschiderea pe viitor

Marius Voineag spune că DNA nu a fost invitată la dezbaterile pe legile justiției: Eu sper să existe deschiderea pe viitor

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a afirmat vineri, la emisiunea „OFF The Record” de la Mediafax, că instituția pe care o conduce nu a fost invitată la dezbaterile pe legile justiției. „Eu sper să existe deschiderea pe viitor” în acest sens, a mai spus șeful DNA.
Diana Nunuț
06 feb. 2026, 13:53, Politic

Marius Voineag, șeful DNA, a vorbit vineri, la emisiunea „OFF The Record” de la Mediafax, despre dezbaterile pe legile justiției. Acesta spune că instituția pe care o conduce nu a fost invitată la discuții.

„Dacă dezbaterile s-ar face constructiv și într-un zgomot de fond la un nivel mai puțin ridicat, mai jos, atunci lucrurile ar merge cu siguranță într-o direcție bună. (…) DNA n-a fost invitată și, din câte știu eu, nici Parchetul Înaltei Curți nu a fost invitat la discuțiile pe legile justiției, pe propunerile respective. Nu mi se pare ok. Cred că lucrurile trebuie dezbătute pe larg”, a afirmat Marius Voineag vineri, la „OFF The Record”.

Acesta a mai afirmat: „Cu cât avem o reputație atât de solidă, mai ales în afara țării, pe baza rapoartelor de evaluare pe rule of law, pe GRECO, pe ce avem complinit în momentul de față, pe închiderea pe OCDE pe care am avut-o, este cu atât mai important să fim prezenți la discuții. Adică noi organizăm un law enforcement network și vine o rețea de peste 40 de țări, 37 din OCDE, vin peste 40 de țări prezente la București, tocmai ca să ni se recunoască faptul că avem capacitate operațională, investigativă, și noi nu participăm exact la modificările legilor care ne privesc pe noi direct”.

Marius Voineag a arătat că speră într-o deschidere mai mare din partea factorilor decizionali pe viitor și că DNA este deschisă să participe la discuții, mai ales pe cele privind anticorupția.

„Eu sper să existe deschiderea pe viitor. Înțeleg că nu-i nimic tranșat, așa că pe viitor suntem foarte deschiși să participăm la astfel de discuți, mai ales în ceea ce privește anticorupția, pentru că vorbim de DNA aici, nu vorbim de altă structură de parchet”, a conchis șeful DNA.

