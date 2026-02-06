OFF The Record, cu Sorina Matei, live pe Mediafax. Invitat: șeful DNA, Marius Voineag. Modificarea Legilor Justiției: ce propuneri are DNA

Mediafax transmite în format LIVE TEXT declarațiile șefului DNA, Marius Voineag:

UPDATE Marius Voineag: DNA ar trebui să preia competența pe investigarea magistraților

Marius Voineag, a declarat că Direcția Națională Anticorupție este, în prezent, pregătită din toate punctele de vedere să reia competența de investigare a magistraților, subliniind însă că o astfel de decizie aparține exclusiv legislativului.

„Eu am spus de la început că în momentul de față, în modul la care arată Direcția Națională Anticorupție, e foarte pregătită să preia astfel de competențe. Chestiunea asta totuși ține de legislativ, nu ține de noi. E foarte bine că apare în spațiu public cu regularitate”, a afirmat Marius Voineag.

„La ce nivel de maturitate avem în momentul de față în Direcția Națională Anticorupție, există o pregătire pe toate planurile ca să poată fi preluată o astfel de competență. Avem cele mai bune resurse, avem un serviciu tehnic care este la un alt nivel față de ce am găsit”, a explicat acesta.

Marius Voineag a subliniat că această capacitate instituțională există „indiferent de cine conduce DNA”, considerând important ca acest aspect să fie evidențiat în spațiul public.

UPDATE Voineag susține un mandat unic de 5-6 ani pentru șefii marilor parchete: „Trei ani trec foarte repede”

Marius Voineag a declarat la OFF The Record că durata actuală a mandatului la conducerea marilor parchete, de trei ani, este prea scurtă și că ar fi „foarte util” să existe un singur mandat de 5 sau 6 ani, așa cum a propus secția de procurori din CSM.

„Practic, noi avem un mandat care e cam cel mai scurt la nivelul Uniunii Europene de trei ani de zile și conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, și vă măturisesc că aș pune în balanță inclusiv experiența pe care am dobândit-o aici la nivelul conducerii Direcției Naționale Anticorupție, e foarte util să existe un singur mandat de 5 sau 6 ani, așa cum a propus secția de procurori. Lucrurile merg într-un sens bine prestabilit de la început pe bază a unui proiect și care trebuie dus până la capăt într-un termen rezonabil, fără a mai avea întreruperile la mid-term, la jumătate de mandat”, a declarat la OFF The Record Marius Voineag.

În argumentația sa, Voineag a comparat durata mandatului din România cu alte exemple europene: „Dacă ne raportăm la mandatul de la EPPO, de exemplu, care e de șapte ani de zile (…) mandatele de trei ani cu adevărat sunt cele mai scurte”.

UPDATE Șeful DNA, despre cazurile răsunătoare din ultima perioadă

„Practic a fost o activitate în ultimii doi ani destul de intensă, nu a fost nimic programat, au fost cazuri care la noi explodează atunci când trebuie să explodeze, nu după un program prestabilit (…) Am mers destul de bine, sunt mulțumit”, a spus Marius Voineag.

Potrivit procurorului șef, alte cazuri vor apărea în următoarea perioadă.

„Noi nu am fixat ținte, scopul nostru a fost să avem cazuri de substanță, au ajuns la un nivel de maturitate și cauzele pe care le am deschis în ultimi doi, trei ani de zile. Vor urma și în perioada următoare. DNA se manifestă ca o instituție matură, nu după un șablon sau după un profil prestabilit al cuiva”, a precizat Marius Voineag.

Știrea inițială: Prima ediție a emisiunii OFF The Record va aborda teme legate de funcționarea sistemului judiciar, lupta anticorupție, dosare și reforme majore, precum și raportul dintre condamnări și achitări.

De asemenea, emisiunea va include subiecte precum relația dintre procurori și judecători, dar și Justiția și tele-Justiția.

Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri, de la ora 13:00, live, pe canalele de YouTube și Facebook ale Mediafax.