Șeful DNA: noi avem un mandat al șefilor de parchete, care e cel mai scurt la nivelul Uniunii Europene

Procurorul Marius Voineag, consideră că mandatele șefilor de parchet care sunt în prezent de 3 ani ar trebui extinse la o perioadă de 5-6 ani. O propunere în acest sens a fost făcută de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Maghistraturii.

„Practic, noi avem un mandat care e cam cel mai scurt la nivelul Uniunii Europene de trei ani de zile și conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, și vă măturisesc că aș pune în balanță inclusiv experiența pe care am dobândit-o aici la nivelul conducerii Direcției Naționale Anticorupție, e foarte util să existe un singur mandat de 5 sau 6 ani, așa cum a propus secția de procurori.

Lucrurile merg într-un sens bine prestabilit de la început pe bază a unui proiect și care trebuie dus până la capăt într-un termen rezonabil, fără a mai avea întreruperile la mid-term, la jumătate de mandat”, a declarat la OFF The Record Marius Voineag.