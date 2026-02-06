UPDATE Reacția DNA / Percheziții la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție. Mai mulți funcționari, vizați de anchetă

UPDATE

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2024–2026, a unor infracțiuni de corupție.

„Faptele investigate ar fi fost săvârșite de funcționari publici și vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepției unui imobil și pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidențial, prin proceduri și documente administrative”, transmite DNA.

Procurorii DNA arată că, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.

Știrea inițială

Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție din domeniul imobiliar, fiind suspectați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul-șef.

Potrivit informațiilor din anchetă, în vizorul procurorilor se află persoane cu funcții de conducere din administrația locală, inclusiv administratorul public al Sectorului 5, conducători ai Poliției Locale și arhitectul-șef.

Ancheta are în vedere infracțiuni de trafic de influență, luare de mită, dare de mită și fals intelectual.