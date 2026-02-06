Procurorii DNA s-au sesizat în cazul Robert Negoiță încă din 22 august 2025, de la apariția anchetei Recorder. Mai întâi, sesizarea a fost din oficiu, ulterior in rem/ pe faptă, pentru ca pe 20 noiembrie 2025, procurorii să extindă urmărirea penală în acest caz.

Pe lângă faptul că Robert Negoiță, cu încălcarea prevederilor legale, dispusese asfaltarea unei străzi din sectorul 3, pe un teren care nu se afla în domeniul public și avea nevoie de o hotărâre de Consiliul Local, DNA a mai descoperit ceva.

DNA: Alte 11 străzi din sectorul 3, asfaltate fără avize Transgaz

Din 2018 până în prezent, procurorii au aflat că Robert Negoiță a construit/ asfaltat nu mai puțin de 11 străzi din sectorul 3 fără să ceară avize de la Transgaz, „generând un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite – risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări a conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora”.

DNA: Firma familiei Negoiță a obținut un folos necuvenit

DNA a analizat toate actele normative în vigoare și a constatat că societatea controlată de Ionuț Negoiță, fratele lui Negoiță, SC Future Business Ideas SRL a obținut un folos necuvenit, constând în realizarea unei străzi asfaltate în complexul rezidențial și comercial dezvoltat de firmă,

Mai mult, prin realizarea drumului asfaltat, DNA crede că au fost create și „premisele vânzării imobilelor construite în condiții mult mai avantajoase decât în situația în care strada nu ar fi fost asfaltată sau nu ar fi existat„.

Concomitent cu obținerea foloaselor de către SC Future Business Ideas SRL s-a creat un prejudiciu UAT Sector 3 București constând în materialele folosite în construirea și asfaltarea străzii, resursele umane și utilajele folosite pentru realizarea lucrării.

Cele 11 străzi fără documentație, asfaltate de Negoiță în sectorul 3

DNA ar fi descoperit că, începând cu 2017, Robert Negoiță, ar fi făcut mai multe drumuri fără documentații legale pentru investiții publice și lucrări de construire. Este vorba despre:

Drumul Gura Făgetului, Drumul Gura Siriului Drumul Gura Caliței Drumul Gura Putne Drumul Gura Sărații Drumul Călmățui Drumul Gura Arieșului Drumul Gura Racului Drumul Gura Vlădesei Drumul Gura Solcii Strada Brățării

Transgaz ar fi cerut Primăriei Sector 3 să ia măsuri pentru protejarea magistralelor de gaz. Solicitările ar fi fost ignorate

„Pe parcursul acestei perioade îndelungate, există indicii din care rezultă că Transgaz a solicitat Primăriei Sectorului 3 să fie luate măsuri pentru protejarea magistralelor de gaz și să nu mai construiască fără a solicita anterior avize de la Transgaz.

Aceste solicitări au fost ignorate de către primarul Robert Negoiță, care a continuat să efectueze lucrări de construire în același mod (fără toate documentele legale).

Această situație, cu ajutorul presei, a devenit publică, stârnind indignarea multor locuitori din zona respectivă, care și-au manifestat nemulțumirea cu privire la riscurile de explozie, în cadrul unei adunări la care a participat și primarul Robert Negoiță”, arată DNA.

Comitetul pentru Situații de Urgență a încadrat situația la „urgență, cu potențial de afectare a vieții, sănătății și securității populației”

Pe 7 noiembrie 2025, Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București a constatat că: „În lipsa avizelor obligatorii din partea Transgaz și în contextul realizării lucrărilor direct în zona de protecție a conductelor, carosabilul se suprapune în prezent peste trasee de conducte magistrale care nu au fost proiectate pentru solicitările generate de trafic intens, tonaj ridicat și vibrații repetate. Conductele existente sunt încadrate în clasa a II-a de locație, ceea ce presupune limitări semnificative în privința lucrărilor permise și a nivelului de încărcare din trafic.

Situația actuală se încadrează în categoria situațiilor de urgență cu potențial de afectare a vieții, sănătății și securității populației , impunând adoptarea unor măsuri preventive de limitare a traficului, gestionare a accesului și instituire a unui regim de circulație controlat, până la finalizarea procedurilor de intrare în legalitate, expertizare tehnică și punere în siguranță a zonei”.

DNA: „Există riscul pericolului de explozie. Sunt necesare noi lucrări”

DNA arată că din datele și probele existente, Robert Negoiță n-ar fi ținut în totalitate cont de cele decise de Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București iar în prezent „există riscul producerii unor microfisuri la magistralele de gaz, fapt ce este de natură a crea un pericol de explozie”.

„Din acest motiv sunt necesare noi lucrări de construire pentru a se putea elimina pericolul de explozie”, arată documentele.

DNA a mers și mai departe și a analizat luni bune datele tehnice, toate documentele de la Primăria Sectorului 3 dar și documentele predate de firma fratelui lui Negoiță, Ionuț Negoiță.

Procurorii DNA au analizat și postările TikTok ale lui Robert Negoiță: “Este o mare nevoie de aceste drumuri. Doamne Ajută!”

În dosarul DNA, procurorii arată că au analizat inclusiv postările dese ale primarului de pe platforma TikTok în care vorbește de asfaltarea drumului.

„La data de 19.08.2025, pe contul de TikTok (@robert.negoita) al primarului Negoiță Robert Sorin a fost postat un videoclip intitulat „Un drum nou în sectorul 3, o rută alternativă pentru locuitorii din zona Republica” în care acesta prezintă drumul în cauză și face următoarele precizări:

“Bună ziua!

Suntem în zona Republica, problemele de trafic, despre trafic, doar ce am inaugurat o stradă care azi e gata, acum este gata, o stradă care ne ajută în legătura dintre bulevardele Industriilor și strada Badicului. (…)

Cu această ocazie, vreau să mulțumesc proprietarilor, care și-au dat acceptul să construim acest drum public, care și-au dat acordul să construim un drum public pe o proprietate privată. (…)între Primăria Sector 3 și Primăria Generală este nefuncțională, avem o documentație de urbanism, la Primăria Generală de mai bine de 3 ani de zile, perioadă în care este blocată, nu ne-a dat nici măcar certificat de urbanism, că nu vor dânșii să ne dea, astfel încât să putem demara procedura de expropriere, să putem să îl facem domeniu public.

În lipsa acestor demersuri, pe care, repet, nu le putem face din cauza Primăriei Generale, noi edificăm, pentru că este o mare nevoie de aceste drumuri.

Deci, repet, toți cei care, toți proprietarii, care ne-au lăsat să edificăm astfel de chestiuni pe terenul dumnealor, le mulțumesc cu această ocazie și suntem aici pentru a genera proiecte de fluidizare a traficului și de a crește siguranța în oraș și anume în sectorul 3.

Doamne ajută!”.

DNA crede că firma controlată de familia Negoiță nu-și dăduse acordul pentru lucrări

„Din postarea pe aplicația de socializare TikTok reiese faptul că primarul Negoiță Robert Sorin cunoștea faptul că terenul pe care a fost construit drumul în cauză este proprietate privată . Referitor la acordul proprietarilor acestui teren, respectiv SC Future Business Ideas SRL, acesta nu există , lucru precizat de către societatea comercială în adresa de înaintare nr. FB63/26.08.2025 (urmare a ordonanței Direcției Naționale Anticorupție)”, arată DNA.

Audieri la DNA. Primarul Robert Negoiță și apropiații săi au fost supravegheați tehnic timp de 30 de zile, cu mandat de la judecător

„Ulterior, procurorii DNA au audiat și o serie de persoane care au fost de față când Robert Negoiță a fost pe șantier, dând indicații. Este vorba despre Directorul Adjunct al Direcției de Întreținere și Reparații Drumuri, Gheorghe Pătru, coordonatorul Ion Bănică, Costin Tonciu – responsabil cu asfaltarea și Mihai Ștefan Georgescu – care coordona echipele de lucru.

Din 3 noiembrie până în 2 decembrie, pentru 30 de zile, pe numele lui Robert Negoiță și oamenilor implicați – DNA a cerut Tribunalului București și mandate de supraveghere tehnică.

Judecătorii au dispus măsura de supraveghere tehnică constând în:

interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță, pentru mai multe persoane și posturi telefonice

ori a oricărui tip de comunicare la distanță, pentru mai multe persoane și posturi telefonice supravegherea video, audio sau prin fotografiere a acestora și a terțelor persoane cu care acestea se întâlnesc

acestora și a terțelor persoane cu care acestea se întâlnesc localizarea sau urmărirea prin alte mijloace tehnice

Interceptări DNA: „Știa de aia cu DNA-ul, dar a întrebat: „Cine…? Pe cine a dat că a lucrat acolo? Nu te-ai întâlnit tu cu primarul acolo pentru drumul ăsta?

Din interceptări, DNA susține că „ au rezultat indicii temeinice că au mai fost comise și alte fapte de natură penală, respectiv că începând cu anul 2018, pe raza Sectorului 3 București, din dispoziția reprezentanților Primăriei Sectorului 3 București, au fost construite și asfaltate un număr de 11 drumuri, unele pe deasupra unor magistrale de gaze sau în zona de protecție și siguranță a obiectivelor sistemului național de transport gaze”.

Din interceptările DNA, rezultă că angajații primăriei Sector 3 știau că este ceva în neregulă cu drumurile și discutau și de o potențială anchetă a DNA:

“Miroiu: Am vorbit cu Cătălina, am sunat-o. Zic să văd dacă s-a mutat acolo la noul loc…

Georgescu: Îhî…

Miroiu: Și a zis că de luni și știa de aia cu DNA-ul, dar a întrebat: „Cine…? Pe cine a dat că a lucrat acolo ?” Înțelegi? Mda! Eu nu i-am zis cu subiect și predicat dar a dedus ea și a zis că dacă (n.n. neinteligibil) chem pe Costin (n.n. Tonciu Costin – șef de serviciu în cadrul Primăriei Sectorului 3 – Direcția Întreținere și Reparații Drumuri) o să facă și mai urât.

Georgescu: Bine, el a fost acolo.

Miroiu: A zis că…

Georgescu: Pe mine nu avea cum să mă bage că eu eram în concediu. (…)

Miroiu: Nu te-ai întâlnit tu cu primarul acolo pentru drumul ăsta?

Georgescu: Da, da, dar eram cu Pătru.

Miroiu: Îhî! Era terasamentul făcut?

Georgescu: Da.

Miroiu: Foarte bine. Doamna Dana n-a verificat cu topometriștii ei că încalcă proprietăți? Dar nu mi-a venit atuncia, știi!?”

Apropiat al lui Robert Negoiță, în discuție cu „Tanța”: „Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj….Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere…Se întâmplă nenorocire ca la Rahova și dai dracu de belea”

Procurorii l-au interceptat și pe un apropiat al lui Robert Negoiță, Florentin Corbuleanu, despre care susțin că a avut diverse funcții în primărie și în societățile comerciale aparținând Consiliului Local S3.

Dintr-o discuție cu o anume „Tanța”, reiese faptul că primarul Robert Negoiță ar fi fost fost avertizat de către Florentin Corbuleanu și cu privire la construirea drumurilor peste conductele de gaz aparținând Transgaz fără a fi protejate în mod adecvat, existând pericolul unei explozii în zona cartierelor, iar în ciuda tuturor acestor probleme apărute primarul Negoiță continuă să procedeze de această manieră.

“Corbuleanu: Se mai schimbă lucrurile, mă. Nimeni nu e șmecher forever. Nu uita chestia asta și i-am spus-o și eu de 100 de ori. Azi ești director, mâine ești simplu angajat, iar ești director, iar ești simplu angajat. Șmecher forever nu știu niciunul. (…)

Tanța: Să vină ăștia să întrebe de dosare. Nici nu mă așteptam.

Corbuleanu: De ce dosare, mă?

Tanța: Din 2013. Știi că a asfalta… a pus… a asfaltat niște drumuri și a pus piatră pe luncile alea, dacă știi tu…

Corbuleanu: Păi dar a dus… nu de la ăștia, de la faptul că au pus pe Transgaz, au pus pe Transgaz…

Tanța: Lasă pe Brățării…

Corbuleanu: Dar care?

Tanța: Și aia. Toate… acum a cerut toate străzile… toate… tot.

Corbuleanu: Păi da, mă, că… încă o dată… când a pus pe alea de acolo pe Transgaz și altele le-a pus pe domeniul privat.

Tanța: Da.

Corbuleanu: Tu n-ai văzut că (n.n. neinteligibil) acolo jos niște străzi?

Tanța: Da

Corbuleanu: (n.n. neinteligibil) Bă, n-ai cum să… Știi că am mai… Eu am mai avut de câteva ori discuția când eram pe acolo pe la ADP și i-am zis (n.n. lui Negoiță Robert Sorin):

„Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face.” Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat să intri pe domeniul privat… Aaa, că-i… cum am dat noi cu un gazon pe nu știu ce, un teren care nu știai al cui e. Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate. Bă, ăla care a zis… Ai văzut adresa Transgazului . A zis: Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj. .. Vorba aia, că ai lucrat și tu atâția ani în spațiul verde, în investiție. Domne, când vii cu mașini d-alea de mare tonaj și treci peste magistralele alea de Transgaz fără să le protejezi în mod adecvat că aia trebuie să pui beton, mama dracu, ceva să le faci… Ai văzut și cablul de electricitate când treci cu el pe sub șosea, îl protejezi, îl bagi în țeavă, nu ai cum, deci pe lege nu ai cum să-l bagi în… când treci… și el e armat. Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică… sunt lucruri care… știi cum e… steagul roșu, bă nu trece de ăsta. Că treci pe un drum privat, pe un câmp, că mai faci o d-aia, că mai pui un copac, că mai pui o pavea pe un teren viran… Bă, dar repet, o dată nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat. Cum a obținut el, l-a obținut, mai puțin contează și 2 la mână, unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu de belea, dar a mers, a mers, acum… Știi cum e, după ce mănânci, ce urmează? Plata mesei, cineva plătește masa. (..)

Corbuleanu: Dacă vrea să te călărească, te călărește oricum că România nu e o țară în care să zici că e ceva clar, dar una e să-i spui: „Uite, bă, blocul făcut, uite spațiul verde, uite copacul, uite aia și uite hârtiile în spate: uite contractul, uite aia, uite aia”. Și alta e să te duci cu mâna în gură și să zici: „A dat ordin primarul.” Păi, bine, mă, OK și dacă îți dă ordin primarul să te arunci în cap, te aruncai în cap? Ce dracu! Da!

Tanța: Dar nu știu ce se întâmplă că până acuma… de atuncia de când… A apărut acuma? Ori că a fost cu blocul ăla și a început Transgazul să facă valuri și astea, nu știu.

Corbuleanu: Ce am zis mai devreme, mă? Nimeni nu e șmecher forever”.

Din interceptări au mai reieșit următoarele, potrivit DNA:

În discuția purtată, Florinela Chezla afirmă că cele 11 drumuri din sectorul 3 al municipiului București care traversează conductele de gaz nu au avizele necesare din partea Transgaz și nu sunt protejate, urmând a se efectua lucrări de punere în siguranță. În urma acestei discuții reiese că sunt necesare lucrări de protejare a conductelor de gaz peste care au fost construite drumuri fără obținerea avizelor/autorizațiilor necesar, această situație generând un pericol pentru siguranța persoanelor care circulă și locuiesc în acea zonă .

. Florinela Chezla îi transmite interlocutorului său faptul că primarul, Negoiță Robert Sorin, i-a transmis să prelungească cu încă 2 săptămâni termenul în care puteau depune oferte și să mărească termenul de execuție la 120 de zile.

Din această discuție reiese faptul că primarul Robert Negoiță se implică în unele activități ale primăriei deși nu are cunoștințe de specialitate, grăbind execuția lucrărilor de protejare a conductelor de gaz, existând astfel riscul efectuării unor lucrări neconforme.

Robert Negoiță în discuție cu „Robertina” o întreabă despre stadiul executării lucrării de canalizare pe str. Vlădesei. Aceasta îi transmite faptul că trebuia să execute săpături la o adâncime de 6 m, iar proiectanta i-a dat un proiect în care adâncimea săpăturilor trebuie să executate la o adâncime de 10 m. „Robertina” îi explică faptul că în teren s-a descoperit un cămin care colectează apa de la blocurile deja construite, acest lucru ducând la schimbarea traseului, implicit la modificarea proiectului. În continuare, Negoiță Robert Sorin îi spune să oprească lucrarea „până la noi ordine” . Negoiță Robert Sorin îi motivează această decizie de a opri extinderea canalizării prin faptul că în zonă este noroi din cauză executării lucrărilor, existând reclamații din partea cetățenilor și de asemenea nu poate fi ridicat gunoiul de către autovehiculele primăriei.

o întreabă despre stadiul executării lucrării de canalizare pe str. Vlădesei. Aceasta îi transmite faptul că trebuia să execute săpături la o adâncime de 6 m, iar proiectanta i-a dat un proiect în care adâncimea săpăturilor trebuie să executate la o adâncime de 10 m. . Negoiță Robert Sorin îi motivează această decizie de a opri extinderea canalizării prin faptul că în zonă este noroi din cauză executării lucrărilor, existând reclamații din partea cetățenilor și de asemenea nu poate fi ridicat gunoiul de către autovehiculele primăriei. Robert Negoiță în discuție cu Gheorghe Pătru – director adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, căruia îi transmite faptul că în aceeași zi, maxim în ziua următoare dorește refacerea străzii Vlădesei prin executarea lucrărilor de terasament și asfaltare întrucât nu mai dorește finalizarea lucrărilor de canalizare întrucât nu poate fi ridicat gunoiul din cauza acestor lucrări. Pătru Gheorghe îi transmite că va lua legătura cu „Bănică” (angajat în cadrul direcției pe care o conduce) pentru a fi asfaltată această stradă.

– director adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, căruia îi transmite faptul că în aceeași zi, maxim în ziua următoare dorește refacerea străzii Vlădesei prin executarea lucrărilor de terasament și asfaltare întrucât nu mai dorește finalizarea lucrărilor de canalizare întrucât nu poate fi ridicat gunoiul din cauza acestor lucrări. Pătru Gheorghe îi transmite că va lua legătura cu „Bănică” (angajat în cadrul direcției pe care o conduce) pentru a fi asfaltată această stradă. Gheorghe Pătru îl apelează pe Ionel Bănică, director adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, căruia îi transmite să înceapă urgent, chiar în aceeași zi, lucrările de refacere a str. Vlădesei ca urmare a discuției cu primarul Negoiță Robert Sorin, iar Bănică Ionel îi confirmă că se va apuca de aceste lucrări chiar în acea zi. În urma acestei discuții reiese faptul că primarul Negoiță Robert Sorin a dispus angajaților primăriei oprirea lucrărilor privind extinderea rețelei de canalizare motivând disconfortul creat locuitorilor prin prezența noroiului și imposibilitatea de a ridica gunoiul, iar angajații primăriei execută dispozițiile acestuia fără a verifica dacă procedurile sunt îndeplinite.

„Din discuțiile prezentate reiese că angajații Direcției de Întreținere și Reparații Drumuri din cadrul Primăriei Sectorului 3 pun în aplicare dispozițiile verbale ale primarului Robert Negoiță privind realizarea unor lucrări sau încetarea acestora, deși cunosc că nu sunt îndeplinite procedurile necesare sau anumite activități nu sunt în sarcina acestora (asfaltarea gropilor de pe bulevardele aflate pe raza Sectorului 3), constatându-se o practică la nivelul Primăriei Sectorului 3„, crede DNA.

Procurorii DNA au mers și mai în spate și au analizat cele 11 străzi asfaltate/ modernizate de Robert Negoiță în ultimii ani și au descoperit și ce susținea primarul pe rețelele de social media cu privire la aceste lucrări efectuate în anii trecuți:

– A fost identificată o postare din 22.06.2019 a utilizatorului Directia Administrarea Domeniului Public Sector 3. În cadrul postării video, Negoiță Robert afirmă : Hai să zicem așa, până la 15 iulie e rezolvată

-În cadrul unei alte postări din data de 01.07.2019, referitoare la ”Cum se executa asfaltarea temporara a fostelor drumuri de pământ”. (…) Noi ne-am asumat de la bun început că facem o lucrare cu caracter provizoriu, nu are cum să fie definitiv și asta din o mulțime de argumente, este doar strat de bază, nu dăm stratul final, nu facem altceva decât să avem curat și atât

– În cadrul unei alte postări a utilizatorului Primăria Sectorului 3, din data de 11.07.2019, șeful Serviciul Întreținere Reparații Străzi DADP S3 afirmă : Am început lucrările de reparație și refacere terasament pe Gura Putnei, urmând ca în urma ședințelor avute de domnul primar, atât la fața locului, cât și în primărie, să se extindă cu acordul cetățenilor drumul , astfel încât să ajungem la o lățime rezonabilă (…) Întâmpinăm în continuare greutăți din partea cetățenilor cu retragerile (…)Deci aicea e o lucrare definitivă”.

Această postare a fost preluată și de utilizatorul Robert Negoiță, având descrierea ” Vreme bună să avem 🙂 , să finalizam și lucrările de pe Gura Putnei cât mai curând! Așa cum știți, de anul trecut, am început asfaltarea tuturor acestor străzi de pământ, situate într-o zonă în plină dezvoltare și aleasă de tot mai mulți oameni pentru a-și construi un cămin în sectorul nostru”;

DNA: Prejudiciu de peste 902.000 de lei. Alți 6 angajați ai Primăriei și nepotul lui Robert Negoiță – acuzați de complicitate la abuz în serviciu. Robert Negoiță nu mai are voie să își exercite calitatea de primar pe perioada controlului judiciar

În dosar, procurorii Secției a II-a îl acuză pe Robert Negoiță de abuz în serviciu în legătură cu construirea/ asfaltarea străzii pe terenul firmei fratelui său, Ionuț Negoiță și îi impută un prejudiciu de 902.000 de lei – sumă care ar reprezenta costul materialelor folosite, resursele și utilajele pentru realizarea lucrărilor – aducând un folos necuvenit firmei SC Future Business Ideas SRL.

Mai mult, DNA îl acuză pe primarul sectorului 3 și de alte fapte de abuz în serviciu: în calitate de primar al Primăriei Sectorului 3 București, a dispus efectuarea unor lucrări de construire pe 11 străzi din sectorul 3 fără a exista documentații legale pentru realizarea unor investiții publice și fără a exista documentații legale pentru efectuarea unor lucrări de construire (inclusiv luarea avizelor de la Transgaz pentru lucrările de construire efectuate peste conductele de gaz sau în zona de protecție a acestora), cauzând un prejudiciu UAT Sector 3 (constând în materialele folosite în construirea și asfaltarea străzilor, resursele umane și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor) și generând un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite (risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări a conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora).

În dosarul DNA mai sunt implicați alți 6 angajați ai primăriei, nepotul lui Robert Negoiță – Fabian Albert Manolache ( administrator al SC Future Business Ideas SRL), dar și societatea apropiată de familia Negoiță, SC Future Business Ideas SRL. Acuzațiile în privința acestora sunt de complicitate la abuz în serviciu.

După ce au decis să percheziționeze 11 locații din București și Ilfov, unde activează Robert Negoiță și după alte 6 ore de audieri în sediul din Știrbei Vodă, procurorul secției a II-a a DNA, Ionuț Petrescu, l-a plasat pe primar sub controlul judiciar pe cauțiune cu interdicția de a exercita funcția sub perioada măsurii preventive. Cauțiunea fixată de DNA pe care trebuie să o plătească Robert Negoiță este de 800.000 de lei.