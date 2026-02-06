Prima pagină » Justiţie » Emisiunea OFF The Record începe vineri, 6 februarie, de la ora 13:00, live pe Mediafax. Invitat: șeful DNA, Marius Voineag

Mediafax lansează vineri, 6 februarie, de la ora 13:00, emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei. Primul invitat este procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag.
Iulian Moşneagu
06 feb. 2026, 11:10, Social

Prima ediție a emisiunii OFF The Record va aborda teme legate de funcționarea sistemului judiciar, lupta anticorupție, dosare și reforme majore, precum și raportul dintre condamnări și achitări.

De asemenea, emisiunea va include subiecte precum relația dintre procurori și judecători, dar și Justiția și tele-Justiția.

Mediafax va transmite în format LIVE TEXT declarațiile șefului DNA, Marius Voineag.

Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri, de la ora 13:00, live, pe canalele de YouTube și Facebook ale Mediafax.

