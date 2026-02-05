Prima pagină » Social » OFF The Record, noua emisiune Mediafax începe vineri, 6 februarie, ora 13:00. Invitat: șeful DNA, Marius Voineag

„Administrarea corespunzătoare a Justiției este cel solid pilon al unei bune guvernări. Sistemul judiciar este esențial pentru fericirea țării și pentru stabilitatea sistemului său politic”, considera George Washington, părintele fondator al Americii.
Departamentul Justiție
05 feb. 2026, 15:39, Social

În România, Justiția, coloana vertebrală a oricărui stat, și putere constituțională separată, este mai contestată ca oricând. Atât opinia publică din România cât și clasa politică sunt nemulțumite de funcționarea sistemului judiciar, dar din motive diferite.

Despre nemulțumiri și împliniri, despre eroi și farisei, despre funcționalitatea sistemului judiciar raportat la cetățeanul român, despre lupta anticorupție, mari dosare, mari reforme, condamnări și achitări, despre procurori vs judecători, despre Justiție și tele-Justiție, discutăm vineri, 6 februarie, de la ora 13.00, cu șeful DNA, Marius Voineag.

Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri, de la ora 13:00, live, pe canalele de YouTube și Facebook ale Mediafax.

