Anchetă DNA la Consiliul Județean Bacău: Contract de 47 de milioane de euro pentru drum județean, sub lupa procurorilor

Direcția Națională Anticorupție anchetează contractul de 235 de milioane de lei semnat de Consiliul Județean Bacău cu firma Danlin XXL din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean. Procurorii au audiat mai multe persoane din conducerea CJ Bacău, inclusiv președinta instituției, Cristina Breahnă-Pravăț, scrie Ziarul de Bacău.

Anchetatorii DNA au ridicat documente de la Consiliul Județean Bacău și din mai multe locații din județul Neamț. Procurorii i-au audiat pe președinta CJ Cristina Breahnă-Pravăț, pe șeful său de cabinet Bogdan Bălan și pe secretara Cătălina Zară. În vizorul DNA se află și firma care a realizat expertiza tehnică a lucrării.

Contract de 47 de milioane de euro pentru drum județean

Contractul anchetat de DNA a fost semnat în martie 2025 de conducerea CJ Bacău cu firma Danlin XXL, controlată de antreprenorul Dan Amurăriţei din Neamţ, în valoare de 235 de milioane de lei. Acordul viza reabilitarea a trei sectoare de drum județean: DJ 119D Valea Seacă – Cucova – Orbeni – Drăgușani – Parava, DJ 206B Parava și Rădoaia – Dumbrava, și DJ 119 Dumbrava – Temelia – Gura Văii – Onești.

Proiectul trebuia să asigure conectivitatea localităților beneficiare și a municipiului Onești cu Autostrada A7. Pe viitor, prin noul inel de conectivitate din zona Răcăciuni, lucrarea urma să realizeze legătura și cu Autostrada A13.

Suspiciuni la proiectul tehnic de 7 milioane de lei

Conform unor surse neoficiale, problema ar fi apărut când firma Danlin XXL nu ar fi livrat proiectul tehnic, în valoare de 7 milioane de lei, la timp pentru ca CJ Bacău să poată obține fondurile europene. Deși obținerea finanțării a fost ratată, conducerea CJ Bacău ar fi insistat să achite proiectarea către Danlin XXL, chiar dacă aceasta a fost adusă tardiv.

Proiectul făcut de firma din Neamț nu ar fi respectat lucrările licitate. Mai multe obiective, precum poduri sau podețe, ar lipsi din proiect, deși fuseseră licitate inițial.

Președinta CJ Bacău neagă presiunile

Conducerea Consiliului Județean Bacău a transmis un punct de vedere după audierile de la DNA. Instituția a cooperat și va coopera deplin cu organele abilitate, punând la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

Conducerea Consiliului Județean Bacău și-a exercitat permanent atribuțiile cu respectarea strictă a legii, a principiilor de corectitudine, transparență și responsabilitate față de interesul public, a precizat președinta CJ. Cristina Breahnă-Pravăț a negat existența vreunei intervenții sau presiuni de la nivelul conducerii care să favorizeze antreprenori care au raporturi contractuale cu instituția.

Stabilirea adevărului aparține exclusiv justiției și trebuie realizată prin instrumentele legale, nu prin speculații sau interpretări, a subliniat președinta Consiliului Județean Bacău.