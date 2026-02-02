Medic găsit mort la Pitești. Avea 33 de ani, era căsătorit și avea un băiețel

Ies la iveală informații despre Alin Neacșu, kinetoterapeutul găsit decedat într-o unitate medicală privată din Pitești, ziarulargesul.ro.

Bărbatul avea 33 de ani și era căsătorit. Soția sa este medic în cadrul Spitalului Județean de Urgență Argeș. Cei doi aveau împreună un băiețel.

Alin Neacșu mersese, luni, la serviciu dimineața, ca în oricare altă zi. Comportamentul său nu a ridicat semne de întrebare în rândul colegilor.

Găsit fără viață de colegi

Alin Neacșu a fost găsit fără viață de colegii săi în biroul în care își desfășura activitatea. Impactul a fost devastator pentru angajații spitalului. Kinetoterapeutul era considerat un om echilibrat, dedicat profesiei și familiei. În acest moment nimeni nu își poate explica gestul.

Surse apropiate citate de ziarul local spun că inclusiv în perioada recentă Alin și soția au publicat pe rețelele de socializare fotografii de familie. Din imagini reieșeau relații apropiate și momente petrecute împreună alături de copil. Imaginile apărute în preajma sărbătorilor îi arătau ca pe o familie unită și fericită.

Poliția a deschis dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat că în data de 2 februarie polițiștii au fost sesizați. Un bărbat fusese găsit mort într-o unitate medicală privată. Au intervenit polițiștii Secției 1 Pitești. Cercetările sunt făcute de Biroul Investigații Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Pentru stabilirea cauzei decesului a fost dispusă o autopsie medico-legală.

Alin Neacșu era kinetoterapeut la Muntenia Hospital, conform sursei citate. Activa la secția recuperare, medicină fizică și balneologie. Lucra la această unitate medicală din anul 2014. Inițial a fost angajat, ulterior a colaborat pe bază de contract.

De-a lungul carierei a făcut stagii de voluntariat la Spitalul Județean de Urgență Pitești. A activat la secțiile ATI și Ortopedie. Kinetoterapeutul a participat la numeroase cursuri de perfecționare în domeniul recuperării medicale.