O cunoscută concurentă de la Chefi la cuțite a murit la vârsta de 40 de ani

O cunoscută concurentă de la emisiunea culinară Chefi la cuțite a murit la vârsta de 40 de ani. Este vorba despre Tal Berkovich care în timpul emisiunii a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, potrivit Antena 1.