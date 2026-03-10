Prima pagină » Social » Tânăr căpitan pilot militar a murit în timp ce încerca să salveze un câine

Tânăr căpitan pilot militar a murit în timp ce încerca să salveze un câine

Un pilot militar în vârstă de doar 30 de ani a murit marți după-amiază, într-o bază aeriană din România, în timp ce încerca să salveze un câine căzut într-un bazin de apă. Tragedia a fost confirmată de Ministerul Apărării Naționale, care a transmis că militarul se afla în misiune în momentul producerii incidentului.
Sursa foto: Facebook Armata României
Mădălina Dinu
10 mart. 2026, 22:22, Social

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, căpitanul Palferenț Octavian, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, a murit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30.

Incidentul s-a produs în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, acolo unde militarul se afla în misiune.

Conform datelor preliminare comunicate de autorități, ofițerul a intervenit pentru a salva un câine care căzuse într-un bazin de apă din interiorul unității militare.

Sursa foto: Facebook Armata României

Intervenția a fost urmată de o tragedie

Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere. Imediat după incident, personalul bazei a început manevrele de prim-ajutor, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție, viața pilotului nu a mai putut fi salvată.

Căpitanul Palferenț Octavian avea 30 de ani și era pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Potrivit informațiilor oficiale, acesta era căsătorit și nu avea copii. Autoritățile au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

„Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment”, se arată în comunicatul transmis de Aviața Română.

Mesajul transmis de conducerea Armatei

Ministerul Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate au transmis un mesaj de condoleanțe după moartea pilotului.

„Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au  transmis aceștia.

