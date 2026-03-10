MAE emite o atenționare de călătorie pentru Bulgaria: Podul Prieteniei va fi închis temporar

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria. Potrivit atenționării emise, circulația pe Podul Prieteniei care face legătura între Giurgiu și Ruse, va fi suspendată pentru toate categoriile de vehicule.

Restricția traficului va avea loc joi de la ora 10:00 până la ora 15:00. Autoritățile bulgare au anunțat podul va fi închis pentru „reparații de urgență la suprafața drumului”.

MAE anunță că românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +359 2971 2858 și +359 2973 3510. De asemenea, ministerul anunță că pentru situațiile de urgență este disponibil numărul de urgență al Ambasadei României la Sofia: +359 879 440 758.

„MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro și reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie”, se mai arată în comunicatul emis.

Privind suspendarea traficului rutier, IPJ Giurgiu a recomandat participanților la trafic să ia măsuri din timp pentru reconfigurarea traseului în perioadele menționate.

În vederea evitării blocajelor și reducerea timpului de așteptare, polițiștii recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

– Județul Dolj: Calafat, Bechet

– Județul Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

– Județul Călărași: Călărași

– Județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.