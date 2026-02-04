MAE emite o atenționare de călătorie pe fondul unei avertizări cod roșu de precipitații în Maroc

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Maroc asupra faptului că Direcția Generală de Meteorologie (DGM) a emis o alertă de cod roșu care vizează localitățile Tanger, Assilah, Larache, Tetouane, Al-Hoceima, Chefchaouen, situate de-a lungul zonei costiere”, se arată în informarea emisă miercuri de minister.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă monitorizarea situației meteorologice și a stării drumurilor. Informațiile meteo pot fi consultate platforma Direcției Generale de Meteorologie (https://vigilance.marocmeteo.ma/?q=fr/meteo/vigimet/generale) , iar stare drumurile poate fi urmărită pe site-ul Direcției Generale a Drumurilor (https://admtrafic.ma/).

În situațiile de urgență, MAE recomandă apelarea la numărul de urgență 112.

De asemenea, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Rabat: +212 537 72 14 93, iar pentru situații dificile sau cu caracter de urgență, este disponibil și telefonul de urgență al misiunii diplomatice, +212 67 99 77 751.