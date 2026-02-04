Prima pagină » Social » MAE emite o atenționare de călătorie pe fondul unei avertizări cod roșu de precipitații în Maroc

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Maroc în contextul unui cod roșu de precipitații care generează pericole de inundații în zona de coastă a statului.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Maroc asupra faptului că Direcția Generală de Meteorologie (DGM) a emis o alertă de cod roșu care vizează localitățile Tanger, Assilah, Larache, Tetouane, Al-Hoceima, Chefchaouen, situate de-a lungul zonei costiere”, se arată în informarea emisă miercuri de minister. 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă monitorizarea situației meteorologice și a stării drumurilor. Informațiile meteo pot fi consultate platforma Direcției Generale de Meteorologie (https://vigilance.marocmeteo.ma/?q=fr/meteo/vigimet/generale) , iar stare drumurile poate fi urmărită pe site-ul Direcției Generale a Drumurilor (https://admtrafic.ma/). 

În situațiile de urgență, MAE recomandă apelarea la numărul de urgență 112.

De asemenea, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Rabat: +212 537 72 14 93, iar  pentru situații dificile sau cu caracter de urgență, este disponibil și telefonul de urgență al misiunii diplomatice, +212 67 99 77 751.

