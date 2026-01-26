Prima pagină » Știri externe » Atenţionare de călătorie în Macedonia de Nord. La punctele de trecere a frontierei sunt proteste

Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie care vizează Macedonia de Nord. La unele puncte de trecere a frontierei sunt proteste ale transportatorilor care ar putea ține câteva zile.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
26 ian. 2026, 17:01, Social

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre și dinspre Republica Macedonia de Nord asupra faptului că asociații ale transportatorilor de marfă au anunțat acțiuni de protest.

Acestea se desfășoară la următoarele puncte de trecere a frontierei: Deve Bair, Delchevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medzitlija, Kjafasan, Blace și Blato. Protestele au început luni, 26 ianuarie 2026, la ora locală 12:00, existând posibilitatea de a se extinde pe o perioadă de șapte zile.

Ca urmare, va fi restricționat traficul pentru vehiculele de marfă, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire, cu excepția celor care transportă medicamente, animale vii sau în cazul transporturilor specifice de securitate. Traficul de pasageri se va desfășura fără impedimente la toate punctele de trecere a frontierei.

MAE recomandă cetățenilor români să evite, în măsura în care este posibil, zonele de frontieră menționate, să se informeze constant cu privire la condițiile de trafic și la eventuale restricții și să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Skopje.

