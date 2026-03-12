UAIC analizează cererea de retragere a titlului Doctor Honoris Causa acordat lui Martin A. Nowak, menționat în dosarele Epstein

Potrivit unui comunicat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituția a luat act miercuri de o scrisoare deschisă semnată de mai multe organizații neguvernamentale, precum și de informațiile apărute public despre menționarea profesorului Martin A. Nowak în dosarele Jeffrey Epstein publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

„Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC a demarat o analiză și a solicitat, în data de 11 martie 2026, un punct de vedere oficial din partea Facultății de Matematică, facultatea care a inițiat, în anul 2010, procedura de acordare a acestui titlu onorific. Dacă, în urma analizei efectuate de UAIC și de Facultatea de Matematică, vor fi identificate argumente în favoarea retragerii titlului acordat profesorului Martin A. Nowak, va fi înaintată Senatului o propunere în acest sens, o eventuală decizie putând fi luată doar de către acest for”, a transmis UAIC.

Universitatea mai arată că, până în prezent, în documentele instituționale existente nu au fost identificate acte oficiale care să ateste existența unei colaborări instituționale între UAIC și Program for Evolutionary Dynamics (PED).

De asemenea, instituția subliniază că nu a primit și nu poate primi sponsorizări anonime, conform legislației din România privind sponsorizarea, care impune existența contractelor de sponsorizare și identificarea clară a sponsorului.

„Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași tratează cu responsabilitate orice sesizare referitoare la reputația instituției și va analiza toate informațiile relevante în cadrul procedurilor academice și administrative aplicabile”, se mai arată în comunicatul UAIC.

Mai multe organizații civice cer conducerii UAIC retragerea titlului Doctor Honoris Causa acordat lui Martin A. Nowak

Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă”, alături de organizațiile Corupția Ucide, Inițiativa România, Reset, Activism Civic Craiova, Rezistența Civică Galați și Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara cer conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași să înceapă procedura de retragere a titlului Doctor Honoris Causa acordat în 9 iunie 2010 profesorului Martin Andreas Nowak.

Martin Andreas Nowak este menționat de peste 4.000 de ori în dosarele Jeffrey Epstein publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ).

Cele șapte organizații civice au trimis o scrisoare în acest sens rectorului UAIC Iași, Liviu-George Maha, Biroului Executiv al Consiliului de Administrație și Senatului universității.

Potrivit documentelor publicate de DOJ, în noiembrie 2009, cu șapte luni înainte ca UAIC să îi acorde titlul de Doctor Honoris Causa, asistenta lui Jeffrey Epstein, Lesley Groff, i-a cerut lui Martin Nowak „numele universității din România de unde ați luat oamenii”.

Răspunsul, transmis de doctoranda sa Corina Tarniță, în prezent profesoară la Universitatea Princeton, arăta că cele două tinere erau de la Universitatea din Iași.