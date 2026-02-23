„Au inventat mituri despre Rusia, despre presupusa ameninţare, despre crimele pe care noi, aşa cum susţineau ei, le-am comis pe teritoriul lor. Între timp, timp de atâţia ani, toată această scursură s-a cuibărit chiar în comunităţile lor, chiar în inima lor, în cele mai luxoase cartiere din New York, Londra şi alte capitale europene, precum şi în Statele Unite ale Americii”, a spus Maria Zaharova.

„Acum că dosarele Epstein au fost publicate <…>, se dovedeşte că adevăraţii răufăcători, adevăraţii monştri se simţeau confortabil în societatea occidentală. Ei erau implicaţi în tot felul de crime atroce: corupţie, trafic de persoane, prostituţie forţată, sechestrare de persoane şi pedofilie, şi lista poate continua”, a adăugat ea.

Declarațiile purtătoarei de cuvânt au venit după apariția unor documente legate de cazul Jeffrey Epstein, care au expus un alt rând de persoane și rețele asociate cu acesta.

Maria Zaharova a susținut că aceste informații recente arată că există probleme serioase în societățile occidentale și a acuzat persoanele care aduc critici Rusiei că au încercat să ascundă aceste realități.