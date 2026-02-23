Prima pagină » Știri externe » Maria Zaharova critică Occidentul după apariția dosarelor Epstein: „I-au expus pe cei care au inventat mituri despre Rusia”

Maria Zaharova a spus că noile dezvăluiri din Dosarele Epstein denotă probleme grave în Occident și a susținut că acuzațiile la adresa Rusiei au fost folosite pentru a distrage atenția de la aceste scandaluri.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Sursa foto: Mediafax Foto
Nițu Maria
23 feb. 2026, 09:36, Știri externe

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a spus într-un interviu acordat agenției TASS că informațiile din dosarele Epstein au scos la iveală persoane pe care le-a descris drept responsabile pentru răspândirea unor acuzații false împotriva Rusiei.

Ea a susținut că, de-a lungul anilor, Moscova a respins o serie lungă de acuzații și a prezentat dovezi pentru a-și susține poziția. Potrivit lui Zaharova, criticile la adresa Rusiei au fost o diversiune pentru a distrage atenția de la problemele interne ale statelor occidentale.

„Au inventat mituri despre Rusia, despre presupusa ameninţare, despre crimele pe care noi, aşa cum susţineau ei, le-am comis pe teritoriul lor. Între timp, timp de atâţia ani, toată această scursură s-a cuibărit chiar în comunităţile lor, chiar în inima lor, în cele mai luxoase cartiere din New York, Londra şi alte capitale europene, precum şi în Statele Unite ale Americii”, a spus Maria Zaharova.

„Acum că dosarele Epstein au fost publicate <…>, se dovedeşte că adevăraţii răufăcători, adevăraţii monştri se simţeau confortabil în societatea occidentală. Ei erau implicaţi în tot felul de crime atroce: corupţie, trafic de persoane, prostituţie forţată, sechestrare de persoane şi pedofilie, şi lista poate continua”, a adăugat ea.

Declarațiile purtătoarei de cuvânt au venit după apariția unor documente legate de cazul Jeffrey Epstein, care au expus un alt rând de persoane și rețele asociate cu acesta.

Maria Zaharova a susținut că aceste informații recente arată că există probleme serioase în societățile occidentale și a acuzat persoanele care aduc critici Rusiei că au încercat să ascundă aceste realități.

