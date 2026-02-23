Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski: Recuperarea teritoriilor ocupate nu este posibilă acum, dar va veni în timp

Volodimir Zelenski a afirmat pentru BBC că Ucraina nu poate recupera acum toate teritoriile ocupate de Rusia, dar crede că acest lucru se va întâmpla în timp.
23 feb. 2026, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat postului de știri BBC că oprirea agresiunii rusești ar însemna o victorie nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga comunitate internațională.

„Cred că oprirea lui Putin astăzi și împiedicarea lui să ocupe Ucraina este o victorie pentru întreaga lume. Pentru că Putin nu se va opri la Ucraina”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat în cadrul discuției că eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia nu este posibilă în prezent, iar motivul principal este faptul că ar necesita sacrificii uriașe.

„Și, de asemenea, nu avem suficiente arme. Asta depinde nu doar de noi, ci și de partenerii noștri. Deci, deocamdată, acest lucru nu este posibil, dar revenirea la granițele juste din 1991 [anul în care Ucraina și-a declarat independența, precipitând prăbușirea finală a Uniunii Sovietice], fără îndoială, nu este doar o victorie, ci este dreptate. Victoria Ucrainei este păstrarea independenței noastre, iar o victorie a dreptății pentru întreaga lume este restituirea tuturor pământurilor noastre”, a afirmat Zelenski

El a mai declarat că Ucraina își apără independența în războiul care încă există și că revenirea la frontierele recunoscute internațional rămâne un obiectiv pe termen lung.

Potrivit informațiilor citate de Ukrinform, Volodimir Zelenski a spus că Forțele de Apărare Ucrainene au reușit să recupereze aproximativ 300 de kilometri pătrați în sudul țării în timpul operațiunilor de contraatac.

