Zelenski: Ucraina acceptă „compromisuri reale”, dar Rusia practică „terorism”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este deschisă la „compromisuri reale” în negocierile de pace, dar nu va accepta condiții care îi amenință suveranitatea, într-un interviu acordat Kyodo News, publicat vineri.

„Suntem pregătiți pentru compromisuri reale. Dar nu compromise cu sacrificiul independenței și suveranității noastre. Suntem pregătiți să discutăm despre compromisuri cu SUA.”, a spus Volodimir Zelenski, conform Kyiv Independent.

Președintele a prezentat poziția Ucrainei privind armistițiul ca pe o concesie importantă, spunând că țara sa rămâne pe pozițiile din prima linie, fără retragere.

„«Rămânem unde suntem» este deja un compromis major. Au ocupat aproape 20% din teritoriul nostru și suntem pregătiți să discutăm despre pace acum pe baza acestui principiu.”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a criticat, de asemenea, poziția Rusiei privind negocierile de pace, afirmând că Moscova nu a oferit concesii reale.

„La ce sunt pregătiți? Ne-au spus: «Suntem gata să nu vă ocupăm celelalte regiuni». Dar acesta este terorism… «Sunt gata să nu vă omor, dați-ne doar totul».”, a mai spus Zelenski.