Zelenski: Data sau locul următoarei runde de negocieri de pace mediate de SUA s-ar putea schimba

Runda următoare de negocieri trebuia să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar Zelenski a declarat că nu știe când va avea loc următoarea întâlnire, scrie Reuters.

„Este foarte important pentru noi ca toți cei cu care am convenit să fie prezenți la întâlnire, deoarece toată lumea așteaptă feedback”, a transmis el reporterilor într-o declarație publicată, vineri, de biroul său.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că principalii emisari ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat la runda precedentă de negocieri, nu vor participa la întâlnirea din weekend de la Abu Dhabi.

„Dar data sau locul se pot schimba, deoarece, în opinia noastră, se întâmplă ceva în situația dintre Statele Unite și Iran. Iar aceste evoluții ar putea afecta probabil calendarul”, a spus Zelenski.