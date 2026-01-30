Prima pagină » Știri externe » Zelenski: Data sau locul următoarei runde de negocieri de pace mediate de SUA s-ar putea schimba

Zelenski: Data sau locul următoarei runde de negocieri de pace mediate de SUA s-ar putea schimba

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că data sau locul următoarei runde de negocieri mediate de SUA între Ucraina și Rusia privind încheierea războiului ar putea suferi modificări.
Zelenski: Data sau locul următoarei runde de negocieri de pace mediate de SUA s-ar putea schimba
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto.
Alexandra-Valentina Dumitru
30 ian. 2026, 10:24, Știri externe

Runda următoare de negocieri trebuia să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar Zelenski a declarat că nu știe când va avea loc următoarea întâlnire, scrie Reuters.

„Este foarte important pentru noi ca toți cei cu care am convenit să fie prezenți la întâlnire, deoarece toată lumea așteaptă feedback”, a transmis el reporterilor într-o declarație publicată, vineri, de biroul său.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că principalii emisari ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au participat la runda precedentă de negocieri, nu vor participa la întâlnirea din weekend de la Abu Dhabi.

„Dar data sau locul se pot schimba, deoarece, în opinia noastră, se întâmplă ceva în situația dintre Statele Unite și Iran. Iar aceste evoluții ar putea afecta probabil calendarul”, a spus Zelenski.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Cele 2 zodii care riscă să ajungă la divorț în februarie 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Nimeni nu a vrut acest Audi A6, condus de Klaus Iohannis când era primar. Acum e scos la licitație cu 3.500 euro
Promotor