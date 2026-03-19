Țara din Orient, vizitată de români, care raționalizează energia. Închide cafenelele mai devreme și reduce iluminatul pe străzi

Vacanțele în Egipt au fost mereu o opțiune populară a românilor. Fie că este vorba de Cairo, Hurghada, Alexandria sau Sharm el-Sheikh, turiștii din România mai mereu au considerat Egiptul accesibil și prietenos.

Egiptul, pe locul 4 în preferințele românilor

Datele agențiilor de turism au arătat că în 2024, peste 180.000 de români au vizitat Egiptul. Țara se află pe locul patru dintre destinațiile alese, preferate fiind și pachetele all inclusive.

În 2025, Egiptul a înregistrat un record global de turiști de 19 milioane în creștere cu 21% față de anul precedent, potrivit Ministerului Egiptean al Turismului.

Numai că acum contextul regional actual determină pe unii turiști să fie mai prudenți sau să își reevalueze planurile.

Reducerea iluminatului stradal și închiderea centrelor comericale mai devreme

Egiptul a anunțat că va reduce orele de lucru și iluminatul stradal într-o campanie de raționalizare a energiei electrice care va dura o lună. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Mostafa Madbouly, invocând presiunile energetice globale legate de conflictul regional.

„Începând de sâmbătă, 28 martie, magazinele, centrele comerciale, restaurantele și cafenelele se vor închide la ora 21:00 (19:00 GMT) în zilele lucrătoare și la ora 22:00 joia și vinerea”, a declarat Madbouly în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ziarului de stat Al-Ahram, măsurile care vor intra în vigoare pe 28 martie, pe o lună, includ și reducerea iluminatului stradal la niveluri minime și stingerea tuturor panourilor publicitare de pe marginea drumurilor.

În plus, după sărbătoarea Eid Al-Fitr, birourile guvernamentale se vor închide la ora 18:00, restul sarcinilor administrative urmând să fie gestionate de la distanță.

Madbouly a mai indicat că autoritățile explorează posibilitatea de a permite anumitor angajați din sectorul public să lucreze de acasă una sau două zile pe săptămână.

Cu toate acestea, el a clarificat că opțiunea nu s-ar extinde la serviciile esențiale care necesită personal complet la fața locului.

„Acest lucru va ajuta statul să reducă nivelurile ridicate de consum de energie, conform evaluărilor Ministerului Electricității”, a adăugat prim-ministrul.

Madbouly a recunoscut că decizia ar putea afecta persoanele care lucrează în aceste unități, dar a subliniat că guvernul adoptă o abordare graduală pentru a „minimiza daunele, abordând în același timp situația actuală”.

El a adăugat că guvernul ar putea anula măsurile dacă condițiile se îmbunătățesc.

Și în Egipt au crescut prețurile la combustibil

Prim-ministrul a atribuit această mișcare unor provocări globale mai ample, menționând că creșterea prețurilor la energie afectează țările din întreaga lume.

Prețurile globale ale țițeiului au crescut vertiginos pe fondul conflictului american-israelian cu Iranul și al tensiunilor sporite din Strâmtoarea Ormuz, perturbând piețele energetice și fluxurile comerciale.

Egiptul a majorat recent prețurile interne la combustibili ca răspuns la aceste presiuni.

„Aceste măsuri pot reprezenta o povară pentru cetățeni, dar suntem obligați în aceste circumstanțe excepționale să minimizăm impactul pe cât posibil”, a declarat Madbouly, adăugând că guvernul ia măsuri proactive pentru a asigura stabilitatea economică și a menține producția.